ANKARA Bakan Pekcan: Sanal fuarlar ile ihracatçılarımıza yeni imkanlar sağlayabiliriz
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Ruhsar Pekcan, İhracat, Güncel

ANKARA Bakan Pekcan: Sanal fuarlar ile ihracatçılarımıza yeni imkanlar sağlayabiliriz

Bakan Pekcan: Sanal fuarlar ile ihracatçılarımıza yeni imkanlar sağlayabilirizTİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracat Genel Müdürlüğümüzün sanal fuarlarla ilgili bir çalışması var.

15.04.2020 13:31 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:37
ANKARA Bakan Pekcan: Sanal fuarlar ile ihracatçılarımıza yeni imkanlar sağlayabiliriz

Bakan Pekcan: Sanal fuarlar ile ihracatçılarımıza yeni imkanlar sağlayabiliriz

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracat Genel Müdürlüğümüzün sanal fuarlarla ilgili bir çalışması var. Sanal fuarlar, B2B toplantılar ve sanal ticaret heyetleriyle ihracatçılarımıza yeni fırsatlar, yeni imkanlar sağlayabiliriz" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Pekcan koronavirüsün tekstil, hazır giyim, deri, halı sektörleri üzerinde etkilerini değerlendirmek ve sektörün görüş ve önerilerini dinlemek amacıyla tekstil, hazır giyim, deri, halı sektörlerinin ihracatçı birlik başkanları ile video konferans yoluyla toplantı gerçekleştirdi. Bakan Pekcan, burada yaptığı açıklamada, Covid-19 pandemisi nedeniyle gerek dünyanın, gerekse Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini, bu süreçte sektörlerle sanal ortamdan bir araya gelmeye devam edeceklerini söyledi.

'PAKETTE YENİ DÜZENLENLEMER YAPILDI, YAPILMAYA DEVAM EDİYOR'

Bakan Pekcan, bakanlık olarak ticaretin pandemiden en az etkilenerek devamı için bütün tedbirleri alma gayretinde olduklarını söyleyerek, "Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı tedbir paketleri var. Bunların dışında Hazine ve Maliye Bakanlığımızla istişare halinde, her bir pakette yeni düzenlemeler yapıldı, yapılmaya devam ediyor" dedi.

Dünya genelinde faaliyet gösteren ticaret müşavirleri ile de bölgesel olarak hemen her gün video konferans yöntemiyle görüşmeler gerçekleştirdiğini anlatan Bakan Pekcan, ticaret müşavirlerinden bulundukları ülkelerdeki süreçleri izlemelerini, kendileriyle sürekli irtibat halinde olmalarını, sıkıntıları ve çözüm önerilerini iletmelerini istediğini belirtti.

'PANDEMİDEN SONRAKİ SÜRECE ÇOK İYİ HAZIRLANMALIYIZ'

Bakan Pekcan, tplantıda pandeminin tekstil, hazır giyim, deri sektörleri üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla neler yapılabileceğini değerlendireceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İnşallah bu pandemi geçecek ve pandemiden sonraki sürece çok iyi hazırlanmalıyız. Bu süreçte daha önce yapmak isteyip de yapamadığımız altyapımızı hazırlayabiliriz, lojistik merkezleriyle ilgili çalışmalarımızı tamamlamamız lazım. Türk Ticaret Merkezleri ile ilgili bunun dışında sektörel anlamda desteklerle ilgili yapmamız gereken çalışmalar var. Bunun yanı sıra İhracat Genel Müdürlüğümüzün sanal fuarlarla ilgili bir çalışması var. Sanal fuarlar, B2B toplantılar ve sanal ticaret heyetleriyle ihracatçılarımıza yeni fırsatlar, yeni imkanlar sağlayabiliriz. Belki fabrikalarınızın da sanal ortamda ziyaret imkanıyla tanıtımını sağlayacağız. Türkiye Tanıtım Grubu'nu (TTG) da aktifleştirebiliriz. Bunların bir kısmını şimdi yapabileceğimiz gibi, bir kısmını da pandemi süreci geçer geçmez atacağımız adımlar diye sınıflandırmalıyız."

Bu dönemde ihracatçılar açısından finansmana erişimin çok önemli olduğuna dikkati çeken Bakan Pekcan, Türk Eximbank'ın bu bağlamda ihracatçılara mümkün olan en az maliyetle en fazla desteği sağlamasını teminen çalışacaklarını ifade etti.

Bakan Pekcan, toplantıda sektörün gündeme getirdiği ve Ticaret Bakanlığı görev alanında yer alan taleplerin ivedilikle değerlendirileceğini, diğer bakanlıkların görev alanındaki hususların da ilgili bakanlıklara iletilerek sonuçların yakinen takip edileceğini söyledi.

ANKARA Bakan Pekcan: Sanal fuarlar ile ihracatçılarımıza yeni imkanlar sağlayabiliriz

Kaynak: DHA

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