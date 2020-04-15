ANKARA Bakan Pakdemirli: Balıkçılık av yasağı bugün başladı
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Bekir Pakdemirli, Balıkçılık, Güncel

ANKARA Bakan Pakdemirli: Balıkçılık av yasağı bugün başladı

Bakan Pakdemirli: Balıkçılık av yasağı bugün başladıTARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019-2020 balıkçılık av yasağının bugün itibariyle başladığını belirterek; sezonun mezgit, kalkan, hamsi, istavrit, sardalya ve çaça gibi balıkların avcılığı açısından verimli geçtiğini açıkladı.

15.04.2020 13:13 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:19
ANKARA Bakan Pakdemirli: Balıkçılık av yasağı bugün başladı

Bakan Pakdemirli: Balıkçılık av yasağı bugün başladı

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019-2020 balıkçılık av yasağının bugün itibariyle başladığını belirterek; sezonun mezgit, kalkan, hamsi, istavrit, sardalya ve çaça gibi balıkların avcılığı açısından verimli geçtiğini açıkladı.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 31 Ağustos 2019 gecesi başlayan balıkçılık av sezonunun, tüm denizlerde trol ve gırgır ağları ile bugün itibariye sona erdiğini belirtti. Göçmen balık avcılığının, balığın biyolojisi ve su sıcaklığı gibi çevresel faktörlerin etkisiyle yıldan yıla farklılık gösterdiğine dikkati çeken Bakan Pakdemirli, sezonun mezgit, kalkan, hamsi, istavrit, sardalya ve çaça gibi balıkların avcılığı açısından verimli geçtiğini ifade etti. Bakan Pakdemirli, deniz ve iç su kaynaklarını koruyarak su ürünleri avcılığının sürdürülebilir işletilmesini sağlamak amacıyla Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik yapıldığını ve bu sayede yasadışı avcılıkla etkin mücadele edildiğini söyledi.

'YASA DIŞI AVCILIK VE SATIŞA 28,6 MİLYON LİRA CEZA UYGULANDI'

Bakan Pakdemirli, yasadışı avcılığın önlenmesi için modern ekipmanlarla donatılmış yeni kontrol botları aldıklarını ve Balıkçı Gemileri İzleme Sistemi ile balıkçı gemilerinin avcılık faaliyetlerini anlık takip ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"2019 yılında su ürünleri avcılığıyla ilgili toplam 127 bin 357 denetim gerçekleştirdik. Denetimlere Sahil Güvenlik Komutanlığımız da katkı sağlıyor. Denetimlerde, kaçak avcılıkla elde edilen 955 ton su ürününe el konuldu. Yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan ve satışını yapan 10 bin 763 kişi ve iş yerine 28 milyon 600 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, avlanma ruhsatına sahip olmayan ve kurallara uygun avlanmayan 50 adet gemiye el konularak mülkiyeti kamuya geçirildi."

'KÜÇÜK TEKNE SAHİBİ BALIKÇILARA 12 MİLYON 831 LİRA DESTEK'

İsteyen balıkçıların, ekonomik faaliyetlerine devam etmek, halkın yazın da balık ihtiyacının karşılanması için izin alarak ve kurallara uyarak uluslararası sularda gırgır ile trolle avcılık yapabileceğini dile getiren Bakan Pakdemirli, küçük ölçekli kıyı balıkçılarına ise kurallara uymaları şartıyla uzatma ağlarla avcılık yapmalarına izin vereceklerini söyledi.

Bakan Pakdemirli, geçen yıl deniz ve iç sularda avcılık yapan 10 metreden küçük tekne sahibi 12 bin 269 balıkçıya 12 milyon 831 lira destek sağladıklarını, uygulamanın bu yıl da genişletilerek devam edeceğini bildirdi.

SU ÜRÜNLERİ İHRACATI BİR MİLYAR DOLARI GEÇTİ

Türkiye'nin su ürünleri sektöründe net ihracatçı olduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, geçen yıl 100'e yakın ülkeye 1 milyar 25 milyon dolarlık su ürünleri ihracatı gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bakan Pakdemirli, balıkların üreme ve büyüme döneminde getirilen yasaklara uyulmasının, sürdürülebilir avcılığın devam ettirilmesi ve balıkçıların geleceği açısından önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

ANKARA Bakan Pakdemirli: Balıkçılık av yasağı bugün başladı

Kaynak: DHA

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