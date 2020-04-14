ANKARA Bakan Koca Koronavirüs salgınında can kaybı 1403 oldu
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Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Güncel

ANKARA Bakan Koca Koronavirüs salgınında can kaybı 1403 oldu

Bakan Koca: Koronavirüs salgınında can kaybı 1403 oldu (1)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bugün gerçekleştirilen 33 bin 70 testten 4 bin 62'sinin pozitif çıktığını, 842 hastanın da sağlığına kavuştuğuna belirterek, "Bugün vefat eden 107 kişi ile birlikte kayıp sayımız 1403'ü buldu" dedi.

14.04.2020 22:21 | Son Güncelleme: 14.04.2020 22:25
ANKARA Bakan Koca Koronavirüs salgınında can kaybı 1403 oldu

Bakan Koca: Koronavirüs salgınında can kaybı 1403 oldu (1)

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bugün gerçekleştirilen 33 bin 70 testten 4 bin 62'sinin pozitif çıktığını, 842 hastanın da sağlığına kavuştuğuna belirterek, "Bugün vefat eden 107 kişi ile birlikte kayıp sayımız 1403'ü buldu" dedi. Koca, virüsün yayılma hızının da kontrol altına alındığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde açıklamada bulundu. 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıklayan Bakan Koca, bugün gerçekleştirilen 33 bin 70 testten 4 bin 62'sinin pozitif çıktığını, bugün vefat eden 107 kişi ile birlikte toplam vefat sayısının 1403 olduğunu söyledi. Toplantıda açıklanan tabloya göre; toplam test sayısı 443 bin 626, toplam vaka sayısı 65 bin 111, toplam vefat sayısı 1403, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1809, toplam entübe hasta sayısı 1087, toplam iyileşen hasta sayısı ise 4 bin 799 oldu.

'VAKA ARTIŞ SAYISI DÖRDÜNCÜ HAFTA DÜŞÜŞE GEÇTİ'

Hastalığın bir haftada en çok vaka sayısına ulaşmasının, salgının Türkiye'de görülmesinin dördüncü haftasında gerçekleştiğini kaydeden Bakan Koca, "Dördüncü haftada Türkiye'de vaka artış sayısı düşüşe geçti. Şu anda virüsün yayılma hızını kontrol altına almış durumdayız. Bu ağırlıklı filyasyonla oldu. Filyasyon bildiğiniz gibi bulaşıcı hastalıkla ilgili temas zincirinin tanınmasının adıdır. Biz filyasyon ile vaka sayısı azalmasını sağladık. Pozitif tanı konan hastaların her birinin son üç gün içinde temas ettiği kişilere ulaşıp onu taramaya başladık" diye konuştu.

Bakan Koca, Türkiye'de ölüm artış hızındaki yavaşlamanın da beşinci haftada gerçekleştiğini, ölüm artış hızında yavaşlamayı en erken yakalayan ülkenin Türkiye olduğunu kaydetti.

GÖRÜNTÜLERİN TAMAMI FTP ADRESİNDEN GEÇİLDİ

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)-

ANKARA Bakan Koca Koronavirüs salgınında can kaybı 1403 oldu

Kaynak: DHA

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