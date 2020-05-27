Ankara -Bakan Koca'dan videolu bayram mesajı Bakan Koca'dan videolu bayram mesajıSAĞLIK Bakanı, Fahrettin Koca, Bu bayram, yalnız evlerimize geldi.

Bakan Koca'dan videolu bayram mesajı

SAĞLIK Bakanı, Fahrettin Koca, Bu bayram, yalnız evlerimize geldi. Gelecek bayramlar şehirleri doldursun. Daha mutlu bayramlarda buluşmak üzere dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından videolu bir paylaşımda bulundu. Koca paylaşımında, Bu bayram, yalnız evlerimize geldi. Gelecek bayramlar şehirleri doldursun. Daha mutlu bayramlarda buluşmak üzere ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA