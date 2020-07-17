ANKARA Bakan Koca'dan, 'Survivor' paylaşımı
Bakan Koca'dan, 'Survivor' paylaşımıSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Survivor 2020 finaline ilişkin, "Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı" dedi.
17.07.2020 23:38 | Son Güncelleme: 18.07.2020 00:51
Bakan Koca'dan, 'Survivor' paylaşımı
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Survivor 2020 finaline ilişkin, "Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı" dedi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Survivor 2020 final programında, COVID-19 tedbirlerine uyulmaması tepkilere yol açtı. Tepkiler haklı. Düğün yeri, pazar yeri, dolmuş yeri uyarılarına show amaçlı ortamlar çok daha fazla dahil. Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı" ifadelerini kullandı.
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ANKARA, (DHA)-
Kaynak: DHA