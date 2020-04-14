Ankara -Bakan Koca'dan koronavirüsle mücadeleye ilişkin videolu paylaşım
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Koronavirüs, Ankara, DHA, Güncel

Ankara -Bakan Koca'dan koronavirüsle mücadeleye ilişkin videolu paylaşım

Ankara -Bakan Koca'dan koronavirüsle mücadeleye ilişkin videolu paylaşımANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına ilişkin, "Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz.

14.04.2020 03:37 | Son Güncelleme: 14.04.2020 03:38
Ankara -Bakan Koca'dan koronavirüsle mücadeleye ilişkin videolu paylaşım

Ankara -Bakan Koca'dan koronavirüsle mücadeleye ilişkin videolu paylaşım

ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına ilişkin, "Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından koronavirüsle mücadeleye ilişkin videolu mesaj yayınladı. Koca, 'Birlikte Yeneceğiz' etiketiyle yaptığı paylaştığı mesajında, "Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup, evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz." ifadelerine yer verdi.

Ankara -Bakan Koca'dan koronavirüsle mücadeleye ilişkin videolu paylaşım

Kaynak: DHA

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