ANKARA-BAKAN KOCA: 1 MİLYON 44 BİN 263 KİŞİ BUGÜN AŞI YAPTIRDI
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ANKARA-BAKAN KOCA: 1 MİLYON 44 BİN 263 KİŞİ BUGÜN AŞI YAPTIRDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada "1 Milyon 44 Bin 263 kişi bugün aşı yaptırdı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada "1 Milyon 44 Bin 263 kişi bugün aşı yaptırdı. Randevunuzu alın, siz de aşınızı yaptırın" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "1 Milyon 44 Bin 263 kişi bugün aşı yaptırdı. Randevunuzu alın, siz de aşınızı yaptırın" dedi. Koca, aşı yaptırmak istemeyenlere de uyarıda bulunarak "Başkalarının yaptırdığı aşı sizin sağlığınızı korumaz. Lütfen aşınızı yaptırın" ifadelerini kullandı.

'1 MİLYONUNCU DOZ GATA'DA YAPILDI'

Bakan Koca, bugün yapılan aşılama çalışmalarında 1 milyonuncu dozun da Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulandığını belirterek "Bugün 1 milyonuncu doz aşı, 21.04'te Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapıldı. Aşıyı uygulayan arkadaşımız Hemşire Esma Alay, tüm çalışma arkadaşlarımız gibi herkesi aşıya bekliyoruz diyor. 'Bütün ülke aşılanırsa, bu virüsten kurtuluruz'" açıklamasını yaptı.

ANKARA-BAKAN KOCA: 1 MİLYON 44 BİN 263 KİŞİ BUGÜN AŞI YAPTIRDI
ANKARA-BAKAN KOCA: 1 MİLYON 44 BİN 263 KİŞİ BUGÜN AŞI YAPTIRDI
ANKARA-BAKAN KOCA: 1 MİLYON 44 BİN 263 KİŞİ BUGÜN AŞI YAPTIRDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ANKARA-BAKAN KOCA: 1 MİLYON 44 BİN 263 KİŞİ BUGÜN AŞI YAPTIRDI - Haberler
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