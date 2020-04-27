ANKARA Bakan Karaismailoğlu Halkalı-Kapıkule demir yolu hattı 2023'te hizmete girecek
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ANKARA Bakan Karaismailoğlu Halkalı-Kapıkule demir yolu hattı 2023'te hizmete girecek

Bakan Karaismailoğlu: Halkalı-Kapıkule demir yolu hattı 2023'te hizmete girecekULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Halkalı- Kapıkule demir yolu hattı 2023 yılında hizmete girecek.

ANKARA Bakan Karaismailoğlu Halkalı-Kapıkule demir yolu hattı 2023'te hizmete girecek
27.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:03

Bakan Karaismailoğlu: Halkalı-Kapıkule demir yolu hattı 2023'te hizmete girecek

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Halkalı- Kapıkule demir yolu hattı 2023 yılında hizmete girecek. Geçtiğimiz yılın eylül ayında temelini atmamıza karşın projede yüzde 10 gibi önemli bir ilerleme sağladık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Karaismailoğlu, Avrupa Birliği (AB) hibe programıyla gerçekleştirilen Halkalı- Kapıkule Demir Yolu Hattı Projesi'nde incelemelerde bulundu. Burada konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Halkalı- Kapıkule demir yolu hattı 2023 yılında hizmete girecek. Geçtiğimiz yılın eylül ayında temelini atmamıza karşın projede yüzde 10 gibi önemli bir ilerleme sağladık. Türkiye'yi hızlı tren ile Avrupa'ya bağlayacak bu proje sosyoekonomik faydalarının yanı sıra yapım aşamasında ekolojik anlamda da ülkemize önemli yararlar sağlıyor. Bu projenin inşaat alanından çıkan topraklar meralara yayılarak ekilebilir alan haline getiriliyor. Demir İpekyolunu canlandırmak adına Marmaray'ı, Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı'nı da devreye soktuk. Bu proje ile birlikte AB'yi, AB ülkelerini Türkiye'ye taşımacılık anlamında komşu yapmış olacağız. Bununla yetinmeyip bu yük taşımacılığını Asya'ya kadar götürebileceğimiz gibi denizaşırı ülkelere gönderebilir hale geleceğiz" dedi.

'YÜZDE 10 GİBİ ÖNEMLİ İLERLEME SAĞLADIK'

Bakan Karaismailoğlu, Halkalı- Kapıkule demir yolu hattının hizmete girmesi ile Trans- Avrupa ulaştırma ağlarına yüksek kalitede bağlanmanın son aşamasının tamamlanacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Proje içerisinde 53 alt geçit, 59 üst geçit, 16 demir yolu köprüsü 2 adet tünel ve 194 adet menfez ve 3 adet viyadük yapılacak. Türkiye olarak, ulaştırma ağlarının Avrupa'ya entegrasyonunun yüksek standartlarda sağlanması, her daim önceliklerimiz arasında yer almıştır. Ülkemizin Avrupa'yı Asya ve Uzak Doğu'ya bağlayan konumu nedeniyle, büyüyen Asya ekonomileri için Avrupa ve Afrika arasındaki ticaret güzergahlarının odak noktasında bulunması, bu hattın yapımını çok daha önemli hale getirmektedir. Geçtiğimiz eylül ayında temelini attığımız projede şimdiden yüzde 10 gibi önemli bir ilerleme sağladık. Söz verdiğimiz gibi 2023 yılı yaz ayında bu önemli projeyi hizmete vermiş olacağız. Bu hat aynı zamanda Çin, Asya, Avrupa ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayarak 'Bir Kuşak Bir Yol Projesi'ne de katkı sunacak."

'ÜRETİMİN ARTMASINA VESİLE OLACAK'

Bakan Karaismailoğlu, projenin hizmete girmesiyle Avrupa ve Türkiye arasındaki ticari hareketliliğin daha da artacağını kaydederek, projenin yapım aşamasında, inşaat çalışmaları sırasında ihtiyaç duyulan iş gücünün bölge illerden temin edildiğini vurguladı. Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Edirne, Babaeski, Lüleburgaz, Büyükkarıştıran ve Çerkezköy'e istasyonlar da yapılacak. Söz konusu hat demir yolu taşımacılığına olduğu kadar bölgedeki şehirlerde üretimin artmasına da vesile olacak. Türkiye'yi hızlı tren ile Avrupa'ya bağlayacak bu projenin hem ticari anlamda hem sosyoekonomik anlamda faydalarının yanı sıra yapım aşamasında ekolojik anlamda da ülkemize önemli yararlar sağlıyor. Bu projenin inşaat alanından çıkan toprakları tarım il müdürlüklerimiz eliyle bölgedeki meralara yayıyoruz. ve bu meraları ekilebilir alan haline getirmeye yardımcı oluyoruz. Bu anlamda da ülkemize tarım alanı kazandırıyoruz."

ANKARA Bakan Karaismailoğlu Halkalı-Kapıkule demir yolu hattı 2023'te hizmete girecek

Kaynak: DHA

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Güncel Manşet

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