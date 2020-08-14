ANKARA Bakan Gül: Yunanistan ve Mısır arasında anlaşma uluslararası hukuka aykırıdır
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ANKARA Bakan Gül: Yunanistan ve Mısır arasında anlaşma uluslararası hukuka aykırıdır

Bakan Gül: Yunanistan ve Mısır arasında anlaşma uluslararası hukuka aykırıdırADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Mavi vatanda ülkemizin hak ve egemenliğini içeren deniz alanlarındaki her türlü arama faaliyetlerini sürdürmeye kararlıyız. Türkiye, Kıbrıs'ın garantör devletidir.

14.08.2020 17:57 | Son Güncelleme: 14.08.2020 18:09

Bakan Gül: Yunanistan ve Mısır arasında anlaşma uluslararası hukuka aykırıdır

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Mavi vatanda ülkemizin hak ve egemenliğini içeren deniz alanlarındaki her türlü arama faaliyetlerini sürdürmeye kararlıyız. Türkiye, Kıbrıs'ın garantör devletidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dışarıda tutularak Güney Kıbrıs ile yapılan hiçbir anlaşma hukuki değildir. En son Yunanistan ve Mısır arasında gerçekleştirilmeye çalışılan münhasır ekonomik bölge anlaşması da uluslararası hukuka aykırıdır" dedi.

Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile Cumhuriyet tarihinde ilk olan, cezaevinde eğitim verecek olan okul statüsündeki Sincan Adalet Mesleki Eğitim Merkezi, Sincan Cezaevi Yerleşkesinde açıldı. Açılışa Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Veysel Kocaman ile her iki bakanlığın yetkilileri katıldı.

'YKS SINAVINA 10 BİN 833 KİŞİ CEZAEVLERİNDEN KATILDI'

Açılışta konuşma yapan Bakan Gül, 9 Mart tarihinde her iki bakanlık arasında yapılan iş birliği protokolünün kağıt üzerinde kalmadığını ve hayata geçtiğini söyledi. Bakan Gül, eğitim merkezinin hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılması için, temel okur-yazarlık eğitimlerinden başlayarak ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerini de içine alan, tutuklu ve hükümlülere bir meslek öğretmeyi ve becerilerin belgelendirilmesini amaçladığını belirtti. Bakan Gül, "Bugün bu eğitim merkezinden, diploma alarak infazını tamamlayan, usta ve kalfa olarak ayrılan birinin topluma katılması, iş yeri kurması, bir iş yerinde çalışmış olması bizim için en büyük mutluluklardan birisidir. O kişinin infaz sonrası bir iş sahibi olması, suçu önlemede de en büyük cezaları da getirseniz bundan daha ıslah edici bir tablo olmaz" dedi. Bakan Gül, 2020 yılında YKS sınavına 10 bin 833 kişinin cezaevlerinden katıldığını, toplamda 58 bin 481 kişinin cezaevine girdikten sonra bir eğitim kurumana kayıt yaptırdığını belirterek, "Cezaevinde de olsa eğitim hakkı sağlanmaya çalışılmaktadır. Bugün 324 iş yurdu müdürlüğünde 180'den fazla mesleki iş kolunda eğitim verilmektedir. Tutuklu ve hükümlülerin bir meslek sahibi olması için 317 ceza infaz kurumunda 2023 yılı sonuna kadar okullaşmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

'HUKUKTA YERİ YOKTUR'

Salgınla birlikte Türkiye'nin bir yandan da terörle mücadelesini sürdüğünü belirten Bakan Gül, şunları kaydetti:

"Doğu Akdeniz meselesi de ülkemizin üzerinde hassasiyetle durduğu bir konu. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konudaki kararlılığımızı tüm dünyaya dün bir kez daha hatırlatmıştır. Akdeniz'e en uzun kıyı şeridi olan Türkiye'dir. Dolayısıyla kıta sahanlığı ve deniz yetki alanı en geniş ülke Türkiye'dir. Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de dışlama girişimlerinin hiçbirinin uluslararası hukukta yeri yoktur. Doğu Akdeniz'de Türkiyesiz yürütülmeye çalışılan enerji politikalarının uluslararası hukuk nezdinde tutar hiçbir tarafı yoktur, sürdürülebilir de değildir. Büyük devletler ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri enerji arz güvenliğini sağlamak istiyorlarsa bunun yolu ortak girişimdir, uluslararası hukuk ve ticaret kurallarıdır. Ulus ötesi müdahalelerle bölgenin istikrarsızlaştırılması ve enerji havzalarını ele geçirme, nakil hatlarının işlemez hale getirilme çabaları kimseye fayda sağlamaz. Mavi vatanda ülkemizin hak ve egemenliğini içeren deniz alanlarındaki her türlü arama faaliyetlerini sürdürmeye kararlıyız. Türkiye Kıbrıs'ın garantör devletidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dışarıda tutularak Güney Kıbrıs ile yapılan hiçbir anlaşma hukuki değildir. En son Yunanistan ve Mısır arasında gerçekleştirilmeye çalışılan münhasır ekonomik bölge anlaşması da uluslararası hukuka aykırıdır. Mısır ve Yunanistan'ın bu girişimi ayaklarına dolanmıştır."

Bu anlaşmaya Libya'nın haklarının da gasp edilmeye çalışıldığını belirten Bakan Gül, "Türkiye olarak söz konusu alanda herhangi bir faaliyete izin vermeyeceğimiz gibi Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarını kararlıkla savunmaya devam edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye uluslararası hukuk çerçevesinde, deniz yetki alanları içerisinde her türlü faaliyetlerini kararlılıkla sürdürecektir."

'MESLEKİ EĞİTİME YERLEŞEN ÖĞRENCİ SAYISI YÜZDE 40 ARTTI'

Bakan Selçuk ise, konuşmasında mesleki eğitimin önemine vurgu yaparak, "Bu merkezin ilk olması elbette çok önemli. Bir taraftan da mesleki eğitimle alakalı olmasının çok başka bir değeri var. Milli Eğitim Bakanlığı olarak mesleki eğitimi çok daha başka noktalara taşıma gayreti içerisindeyiz. Bu sene Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin yüzde 41'i birinci tercihlerinde bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yerleştiler. İlk 3 tercihlerinde Mesleki ve Teknik Anadolu lisesine yerleşen öğrencilerin oranı yüzde 82'ye ulaştı. Mesleki eğitime sınavlı ya da sınavsız yerleşen öğrenci sayısı geçen seneye göre yüzde 40 oranında arttı" diye konuştu.

'9 MESLEK ALANINDA 15 MESLEK DALINDA EĞİTİM VERİLECEK'

Eğitimin evrensel bir hak olduğunu ve devletin görevinin de bu hakkı tesis etmek olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"Ceza infaz kurumları tarihinde ilk kez açılacak olan bu mesleki eğitim merkezinde 9 meslek alanında 15 meslek dalında eğitim verilecek. Bu eğitimler sayesinde infazını tamamlayanlar aldıkları belgelerle dışarda bir iş yapma imkanı bulacaklar. Bu çalışmalar kapsamında eğitim merkezine, 15-18 yaş aralığında örgün eğitim kapsamı dışına çıkmamış 102 tutuklu ve hükümlü, 19 yaş üzerinde 365 tutuklu ve hükümlü, toplam 467 tutuklu ve hükümlü öğrencinin kayıt yaptırabileceği tespit edildi" ifadesini kullandı.

Açılışın ardından her iki bakanda eğitim merkezini gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

ANKARA Bakan Gül: Yunanistan ve Mısır arasında anlaşma uluslararası hukuka aykırıdır

Kaynak: DHA

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