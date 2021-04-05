ANKARA Bakan Gül: Ülkemizi geriye götürmek isteyen vesayetçi zihniyetin muvaffak olması mümkün değildir
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ANKARA Bakan Gül: Ülkemizi geriye götürmek isteyen vesayetçi zihniyetin muvaffak olması mümkün değildir

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bakan Gül: Ülkemizi geriye götürmek isteyen vesayetçi zihniyetin muvaffak olması mümkün değildir (1)Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'da 'Adli Yargı ve İdari Yargı Hazırlık Eğitimlerinin Açılış Töreni'ne katıldı.

Bakan Gül: Ülkemizi geriye götürmek isteyen vesayetçi zihniyetin muvaffak olması mümkün değildir (1)

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'da 'Adli Yargı ve İdari Yargı Hazırlık Eğitimlerinin Açılış Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Gül, "Ülkemizi geriye götürmek isteyen vesayetçi zihniyetin muvaffak olması mümkün değildir" dedi.

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ANKARA DHA

ANKARA Bakan Gül: Ülkemizi geriye götürmek isteyen vesayetçi zihniyetin muvaffak olması mümkün değildir
ANKARA Bakan Gül: Ülkemizi geriye götürmek isteyen vesayetçi zihniyetin muvaffak olması mümkün değildir
ANKARA Bakan Gül: Ülkemizi geriye götürmek isteyen vesayetçi zihniyetin muvaffak olması mümkün değildir
ANKARA Bakan Gül: Ülkemizi geriye götürmek isteyen vesayetçi zihniyetin muvaffak olması mümkün değildir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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