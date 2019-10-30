Ankara bakan gül karar bizim için 'yok' hükmündedir

30.10.2019 14:36

Bakan Gül Karar bizim için 'yok' hükmündedir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD Temsilciler Meclisi'nce kabul edilen 'Ermeni soykırımı' kararına ilişkin, Bu bizim için, milletimiz ve devletimiz için 'yok' hükmündedir dedi.

Ankara'da yeni adliye binası için Adalet Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı. Ankara Adliyesi girişinde düzenlenen imza töreninde konuşan Bakan Gül, ABD Temsilciler Meclisi'nin kararına ilişkin, Bu bizim için, milletimiz ve devletimiz için 'yok' hükmündedir. Güneş balçıkla sıvanmaz. Güneşi balçıkla sıvamaya kalkanlar eninde sonunda ellerine yüzlerine bulaştırdıkları çamurla baş başa kalacaklardır. Tarihin istismarı belki bunlara 3-5 oy kazandırabilir. Saygın ve tutarlı olmayı, bu küçük çıkarlara feda etmeyi göze alanlara gerçek ve hakikat asla merhem olamayacaktır. Neyi neye feda ettikleri de kendi bilecekleri iştir, bizim derdimiz tasamız değildir. Ancak şunu herkes bilmelidir ki; bizim tarihimizde utanç yoktur. Bu milletin tarihinde leke yoktur. 'Soykırım' lafı eden müstevliler, önce kendi tarihleriyle yüzleşsinler, aynaya baksınlar. Bizim tarihimiz; hak, hakikat, adalet üzerine yükselir. Bizim coğrafyamız kırımdan, kıyımdan kaçanların sığındığı Anadolu kucağıdır. Ana kucağı şevkatiyle dolu Anadolu coğrafyasıdır. Tarih buna şahittir. Hem geçmiş, hem bugün bu yalın gerçeğin tanığıdır dedi.

'YARGI REFORMU ADIM ADIM HAYATA GEÇİYOR'

Bakan Gül, ülke bekasını, adaletin gücüyle tahkim etmek için çalıştıklarını belirterek, Uzun bir hazırlık sürecinin ürünü olan Yargı Reformu Stratejisi, bunun için bir yol haritası sunuyor. Cumhurbaşkanımızın milletimize açıkladığı, aziz milletimize taahhüt ettiğimiz Yargı Reformu Stratejimiz adım adım hayata geçiyor. Güven veren ve erişilebilir adalet sistemi vizyonu ile hazırladığımız reformlarımızla Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında daha güçlü adalet sistemini sağlayacaktır. Yargı reformunun birinci paketi yasalaştı. Meclis'in milli iradesiyle diğer paketlerin de kanunlaşacağını uygulamalarla, kurumların alacağı kararlarla bu belgenin tam anlamıyla yürürlüğe gireceğine ve uygulamaya gireceğine inanıyorum diye konuştu.

'İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI HAZIRLIYORUZ'

Bakan Gül, yargının ideolojisinin olmayacağını, yargının tek ideolojisinin adalet olduğunu da söyleyerek, Yargı Reformu Stratejisinin 9 temel amacından biri olan 'hak ve özgürlüklerin etkin korunması ve geliştirilmesi' başlığı altında yeni bir 'insan hakları eylem planı' hazırlıyoruz. Eylem planımızı hazırlarken, en geniş katılımla; STK'lar, insan hakları kuruluşları, bu alanda yetkin bilim insanları, akademisyenler ve tüm ilgili paydaşların görüş ve önerilerini dikkate alıyoruz. Yine çalışmalarımızda insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmeleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarını, özellikle Anayasa Mahkemesi kararlarını ve diğer uluslararası belge ve raporları göz önüne alıyoruz. Önümüzdeki günlerde 'insan hakları eylem planını? kamuoyuna açıklayacağız. Bu, 2023'e kadar bu alanda atacağımız adımların yol haritası olacaktır ifadelerini kullandı.

'AVUKATLAR DURUŞMALARA BÜROLARINDAN KATILABİLECEK'

Bakan Gül, bilişim çağında olduklarını vurgulayarak, Vatandaşlarımızın adalete erişimi anlamında e-Adalet Vatandaş uygulamasını 9 Ekim'de hayata geçirdik. Böylece tüm vatandaşlarımız, tüm adli hizmetlerine Türkiye'nin her yerinden hızlıca ulaşabileceklerdir. Yine önümüzde çalışmalarına başladığımız bir düzenleme de avukatların bürolarında duruşmalara katılabilmesidir. Yapacağımız çalışmayla, elektronik sistemdeki alt yapıyı tamamladıktan sonra, mahkeme salonuyla entegre edilecek bir sistemle hakim tanımlı avukatı duruşmaya bizzat gelmeksizin duruşmayı icra edebileceğimiz bir sisteme geçeceğiz. Bu konuda da avukat arkadaşlarımız, yargı mensuplarımızla çalışmalara başladık. Yakın zamanda da Türkiye, bu anlamda da önemli bir yeniliğe imza atmış olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum dedi.

'YARGI TEŞKİLATIMIZ TERÖRLE MÜCADELENİN GÜVENCESİDİR'

Özgürlük-güvenlik dengesinden asla birini diğerine tercih etmeden terörle mücadelenin süreceğini vurgulayan Bakan Gül, Türkiye, FETÖ'yle, PKK'yla, YPG'yle, DEAŞ'la eş zamanlı mücadele veriyor. Türkiye bir hukuk devletidir; bu mücadelesini de elbette hukukla, hukukun sınırları içerisinde sürdürmektedir. Yargı teşkilatımız terör örgütleriyle mücadelenin en önemli güvencesidir. Demokratik düzenin, hak ve özgürlüklerin başlıca düşmanı olan terörle mücadelemiz özünde bir hak ve özgürlük mücadelesidir. Bu nedenle terörle mücadelemiz en başta bu değerleri koruma mücadelesidir. Yargı mensuplarımızın, terörün her çeşidine karşı mücadelesini yargıya güven duygusunu geliştirerek ve toplumun adalete olan inancını yükselterek sürdüreceğine inancım tamdır dedi.

YENİ ADLİYE BİNASI 500 BİN METREKARE

Yenimahalle MİT yerleşkesine yapılacak olan yeni adliye binası hakkında bilgiler veren Gül, Yeni adliye binamız da 250 dönümlük bir arazide MİT Başkanlığının kullanmış olduğu hizmet binasında, yanında metro istasyonları olan, ulaşımı da uygun olan bir alana inşa edilmiş olacak. Bugün önünde bulunduğumuz adliye, 90 bin metrekare kapalı alana sahip ve 6 ayrı yerde Ankara Adliyesi hizmet vermektedir. 100 binin üzerinde vatandaşımız, avukatlarımız, hakim-savcılarımız farklı farklı yerlerde dava takip etmeye çalışmaktadır. Avukatların, hakimlerin, vatandaşların perişan olduğu bu farklı yerlerde hizmet alımına son vermek için imza atmış olacağız. Toplam Ankara Adliyesi olarak tüm ek binalarıyla birlikte kapalı alan 150 bin metrekare. Yeni projemizde adliye binamız 500 bin metrekare kapalı alana sahip olacak.

'ÇALIŞMALARA 3 AY ÖNCE BAŞLADIK'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da yani adliye binası için çalışmalara 3 ay önce başladıklarını belirterek, Çok hızlı bir şekilde; tüm teknik hazırlıklarımızı tamamladık ve bugün protokol imza töreni için bir araya geldik. İmzalarımızın hemen ardından Adalet Bakanlığımızın projeye ilişkin çalışmalarını alacağız ve yeni binamızın inşaat faaliyetlerine başlayacağız. Süratle tüm teknik işlemleri, proje ihalesinin yapılmasını ve ardından da yapım ve kontrol işlerinin yapılma sürecini hızlı bir şekilde tamamlamak istiyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak adalet saraylarından sağlık tesislerine, bakanlık binalarından, üniversitelere ve emniyet binalarına kadar kurumlarımızın, vatandaşlarımızın taleplerini özveriyle gerçekleştirmeye gayret gösteriyoruz diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakanlar Gül ve Kurum, protokolü imzaladı.

Kaynak: DHA