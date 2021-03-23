ANKARA-Bakan Dönmez Şubat 2020'den bugüne güneşten elektrik üretimi yüzde 50 arttı
23.03.2021 17:14 | Son Güncelleme: 23.03.2021 17:27
Bakan Dönmez: Şubat 2020'den bugüne güneşten elektrik üretimi yüzde 50 arttıEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği Genel Kurul Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katıldı.
Bakan Dönmez: Şubat 2020'den bugüne güneşten elektrik üretimi yüzde 50 arttı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği Genel Kurul Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katıldı. Dönmez, "Güneşin elektrik üretimimizdeki payı 2002'de sıfırken bugün yüzde 3,7 oldu. Şubat 2020'den bugüne güneşten elektrik üretimi yüzde 50 arttı" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı