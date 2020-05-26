ANKARA Bakan Dönmez: Fatih Sondaj Gemisi, 29 Mayıs'ta Karadeniz'e hareket edecek Bakan Dönmez: Fatih Sondaj Gemisi, 29 Mayıs'ta Karadeniz'e hareket edecekENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj gemisinin Karadeniz'e geçiş için son hazırlıklarını tamamladığını, 29 Mayıs'ta hareket edeceğini açıkladı.

Bakan Dönmez: Fatih Sondaj Gemisi, 29 Mayıs'ta Karadeniz'e hareket edecek ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj gemisinin Karadeniz'e geçiş için son hazırlıklarını tamamladığını, 29 Mayıs'ta hareket edeceğini açıkladı. Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fatih Sondaj Gemimiz Karadeniz'e geçiş için son hazırlıklarını tamamladı. Gemimiz, İstanbul Boğaz geçişi için hazır. Fatih, 29 Mayıs'ta, kutlu fethin yıl dönümünde, Karadeniz seferi için hareket edecek" ifadelerini kullandı. Kaynak: DHA