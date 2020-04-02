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ANKARA Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle 124 Türk vatandaşı hayatını kaybetti -1

Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle 124 Türk vatandaşı hayatını kaybettiDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşamını yitiren Türk vatandaşlarının sayısının 124'e çıktığını söyledi.

02.04.2020 21:19 | Son Güncelleme: 02.04.2020 21:23
ANKARA Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle 124 Türk vatandaşı hayatını kaybetti -1

Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle 124 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşamını yitiren Türk vatandaşlarının sayısının 124'e çıktığını söyledi. Cenazelerin Türkiye'ye getirilmesi başvurularını da değerlendirdiklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız, yerel yönetimlerimizle birlikte cenazelerin getirilip, defnedilmesi konusunda gerekenleri yapıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları Video Konferans Toplantısı sonrası açıklamada bulundu. Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışındaki vatandaşların Türkiye'ye getirilmesine ilişkin bilgi veren Bakan Çavuşoğlu, "17 Mart'ta ilk olmak üzere ikinci de 23-24 Mart'ta olmak üzere 17 ülkeden toplam 5 bin 528 vatandaşımızı ülkemize getirdik ve 14 günlük karantinaya alabildik. En son öğrencilerimizi getirdik. Öğrencilerimizi farklı şehirlerdeki yurtlarımıza yerleştirdik. Öğrencilerimiz, sürekli paylaşımda bulunuyor ve sağladığımız imkanlardan da son derece memnun" diye konuştu.

'YAKLAŞIK 7 MİLYON VATANDAŞIMIZIN HEPSİNİ GETİRMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL'

Çavuşoğlu, karantina uygulamasının yurt dışından gelişlerde olmazsa olmaz kural olduğunu belirterek, "Şu anda Türkiye'ye giren kim olursa olsun, ister bizim vatandaşımız, ister başka bir ülkenin vatandaşı olsun 14 günlük karantinaya tabidir. Bu konuda Bilim Kurulumuzun ve Sağlık Bakanlığımızın aldığı kararlara harfi harfine uyuyoruz. Sadece 17 ülkeden değil, öncesi ve sonrasında da tahliyelerimiz devam etti. ve toplam 50'den fazla ülkeden 20 bini aşkın vatandaşımızı ülkemize getirdik. Halen yurt dışında bulunan ve ülkemize gelmek isteyen vatandaşlarımız var. O vatandaşlarımız, bizim yurt dışındaki misyonlarımıza, yani büyükelçiliklerimize, başkonsolosluklarımıza ya da 7 gün 24 saat hizmet veren çağrı merkezimize başvuruyorlar. ve tek tek listelerini alıyorlar. Yurt dışındaki yaklaşık 7 milyon vatandaşımızın hepsini getirmemiz mümkün değil. O vatandaşlarımıza da özellikle evden çıkmamaları konusunda duyurularımızı yapıyoruz. ve bu süreçte orada yaşayan vatandaşlarımızın yerinde kalması ve riskten uzak yaşaması önemlidir. Ama her zaman vatandaşımızın yanındayız. Yeni talepte bulunan vatandaşlarımızın gelmesi için de ilgili kuruluş ve kurumlarda birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.

'301 VATANDAŞIMIZI TAŞIYAN UÇAK KUVEYT'TEN KALKTI'

Türkiye'de bulunan 1700'den fazla Cezayir vatandaşının da yarından itibaren ülkelerine gönderileceğini aktaran Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Pazar gününe kadar bu tahliye tamamlanacak. Cezayir'deki bizim 1200 civarındaki vatandaşımızı da yine ülkemize getireceğiz ve karantinaya tabi tutacağız. Irak'ta yaklaşık 1450 civarında vatandaşımız var. Bugüne kadar Irak'taki katı sokağa çıkma yasağı sebebiyle o vatandaşlarımızı getirememiştik. Gerekli izinleri aldık, alıyoruz. Bu vatandaşlarımızı da getireceğiz. Aynı şekilde Suudi Arabistan'da 1000 civarında vatandaşımız var. Bazıları umreci ama bazıları da orada sponsor aracılığıyla çalışan ve şu anda da ortada kalan vatandaşlarımız. O vatandaşlarımızı da yine Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, karantina şartıyla önümüzdeki günlerde getireceğiz. Ayrıca bugün 301 vatandaşımızı taşıyan uçak, ben toplantıdayken Kuveyt'ten kalkmıştı. İnmediyse bile şu dakikalarda inecek."

Çavuşoğlu, bu süreçte TIR şoförlerinin yaşadığı sorunları aşabilmek için ülkelerin yetkilileriyle temasta olduklarını söyledi.

23 ÜLKEYE SAĞLIK MALZEMESİ YARDIMI YAPILDI

Çavuşoğlu, Türkiye'den sağlık malzemesi talebinde bulunan ülkelere Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterler kapsamında cevap verildiğini belirterek, "Bugüne kadar 94 ülke bizden malzeme talebinde bulundu. Sadece 23 ülkenin ihtiyaçlarını kısmen karşılayabildik. Gönül isterdi ki her ülkeye yardım edebilelim. Ama öncelikle kendi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmemiz lazım. Birçok kurumumuzun, askeri dikimevleri dahil maske ve diğer ürünleri ürettiği, hatta solunum cihazlarını da üretmek için değişik firmalarımızın yoğun çalıştığını biliyoruz. Kapasitemizi aştığımız zaman o ülkelere yardım gönderebiliriz ya da ihraç edebiliriz" dedi.

'CENAZELERİN GETİRİLİP, DEFNEDİLMESİ KONUSUNDA GEREKENLERİ YAPIYORUZ'

Yurt dışında koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Türk vatandaşlarının sayısının 124'e çıktığını kaydeden Çavuşoğlu, pek çok ailenin cenazelerini Türkiye'ye getirmek için yaptığı başvurulara yanıt verildiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız, yerel yönetimlerimizle birlikte cenazelerin getirilip, defnedilmesi konusunda gerekenleri yapıyoruz" diye konuştu.

ANKARA Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle 124 Türk vatandaşı hayatını kaybetti -1

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

ANKARA Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle 124 Türk vatandaşı hayatını kaybetti -1
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