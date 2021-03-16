ANKARA Bakan Çavuşoğlu: AB'nin samimi, stratejik davranması gerekiyor

Bakan Çavuşoğlu: AB'nin samimi, stratejik davranması gerekiyor

Dışişleri Bakanı Çevuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Ivan Korcok'la, bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu ve Korcok, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye AB ilişkilerinin mesafe kat edebilmesi için geçmişteki hataların tekrar edilmemesi, AB'nin samimi, stratejik davranması gerekiyor. Önümüzde önemli bir fırsat var. Pozitif atmosferi değerlendirip, somut adımlar atacak mıyız atmayacak mıyız? Bunun sürdürelebilir olması için karşılıklı adımların atılması lazım. AB'den beklentiler; Türkiye üye ülkedir. Biz bugüne kadar verdiğimiz sözleri tuttuk, bundan sonra da tutarız, önümüze siyasi engeller çıkmasın. Gümrük Birliği Anlaşmasının modernizasyonunu başarabiliriz. Vize serbestisi için somut gelişmeler kaydedebiliriz. Bunlar bizim elimizde" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı