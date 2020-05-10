ANKARA Bakan Albayrak'tan 'Anneler Günü' paylaşımı

Bakan Albayrak'tan 'Anneler Günü' paylaşımıHAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Anneler Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Başta bu vatan için evlatlarını şehit vermiş, ayakları altına cennet serili şehit anneleri olmak üzere sabır, hoşgörü ve şefkat dolu yürekleriyle en kıymetli...

Bakan Albayrak'tan 'Anneler Günü' paylaşımı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Anneler Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Başta bu vatan için evlatlarını şehit vermiş, ayakları altına cennet serili şehit anneleri olmak üzere sabır, hoşgörü ve şefkat dolu yürekleriyle en kıymetli sığınağımız ve gücümüz olan tüm annelerimizin 'Anneler Günü' kutlu olsun" dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından 'Anneler Günü'nü kutladı. Bakan Albayrak, Anneler Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Başta bu vatan için evlatlarını şehit vermiş, ayakları altına cennet serili şehit anneleri olmak üzere sabır, hoşgörü ve şefkat dolu yürekleriyle en kıymetli sığınağımız ve gücümüz olan tüm annelerimizin 'Anneler Günü' kutlu olsun" ifadesine yer verdi.

Bakan Albayrak'ın paylaştığı videoda ise, "Karşılıksız sevginin, bağlılığın ve fedakarlığın en güzel hali. Bir insan yetiştirme yolunda çekilen en kutsal cefa. Haklarını nasıl öderiz? Varlıkları en büyük ümidimiz. Cenneti ayaklarına serdiğimiz annelerimiz. Yüreklerimizi sonsuz sevgileri, şefkatleri ve engin merhametleri ile kuşatan, bizleri doğuran, büyüten ve her daim üzerimize titreyen, vefalarıyla bize güç veren, zor günlerimizin umudu, mutlu vakitlerimizin mimarları. Allah sizleri başımızdan, bizleri de gönlünüzden eksik etmesin" denildi.

Kaynak: DHA