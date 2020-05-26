ANKARA Bakan Albayrak Halkbank'a, içimizi ısıtan bu güzel film için teşekkürler Bakan Albayrak: Halkbank'a, içimizi ısıtan bu güzel film için teşekkürlerHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Twitter hesabından Halkbank'a teşekkür etti.

Bakan Albayrak: Halkbank'a, içimizi ısıtan bu güzel film için teşekkürler Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Twitter hesabından Halkbank'a teşekkür etti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Halk, kocaman bir aileyse; Halkbank, bu ailenin 'Önce halk sonra banka' diyen zenginliğidir. İçimizi ısıtan bu güzel film için teşekkürler" dedi. Kaynak: DHA