ANKARA Bakan Albayrak Halkbank'a, içimizi ısıtan bu güzel film için teşekkürler
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ANKARA Bakan Albayrak Halkbank'a, içimizi ısıtan bu güzel film için teşekkürler

Bakan Albayrak: Halkbank'a, içimizi ısıtan bu güzel film için teşekkürlerHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Twitter hesabından Halkbank'a teşekkür etti.

26.05.2020 15:59 | Son Güncelleme: 26.05.2020 16:04

Bakan Albayrak: Halkbank'a, içimizi ısıtan bu güzel film için teşekkürler

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Twitter hesabından Halkbank'a teşekkür etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Halk, kocaman bir aileyse; Halkbank, bu ailenin 'Önce halk sonra banka' diyen zenginliğidir. İçimizi ısıtan bu güzel film için teşekkürler" dedi.

ANKARA Bakan Albayrak Halkbank'a, içimizi ısıtan bu güzel film için teşekkürler

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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