ANKARA Bakan Albayrak: Destek ihtiyacı hisseden her vatandaşımızın arkasındayız
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ANKARA Bakan Albayrak: Destek ihtiyacı hisseden her vatandaşımızın arkasındayız

Bakan Albayrak: Destek ihtiyacı hisseden her vatandaşımızın arkasındayızANKARA, (DHA)- HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bu bir milli mücadele;

ANKARA Bakan Albayrak: Destek ihtiyacı hisseden her vatandaşımızın arkasındayız
29.04.2020 20:24 | Son Güncelleme: 29.04.2020 20:25

Bakan Albayrak: Destek ihtiyacı hisseden her vatandaşımızın arkasındayız

ANKARA, (DHA)- HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bu bir milli mücadele; bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımız, işletmemiz, esnafımız, fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun Hazinesi var" dedi.

Bakan Berat Albayrak, Twitter hesabından, esnaf destek paketinden yararlanan Muhterem Doğan'ın iş yerinde çekilen, birlik beraberlik mesajı verdiği videosunu paylaştı. Bakan Albayrak, "Muhterem Bey'in dediği gibi geçmişte nice daha büyük badirelerin üstesinden birlik ve beraberlik ile gelmeyi başarmış bir milletiz. İnşallah bu mücadelemizde de devletimizin desteği ve gayreti, milletimizin el birliği ile tüm sorunlarımızı beraber aşacağız" mesajıyla paylaştığı videonun son bölümünde ise "Bu bir milli mücadele; bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımız, işletmemiz, esnafımız, fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun Hazinesi var" ifadelerini kullandı.

ANKARA, (DHA)

ANKARA Bakan Albayrak: Destek ihtiyacı hisseden her vatandaşımızın arkasındayız

Kaynak: DHA

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