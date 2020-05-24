ANKARA Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Suriye sınırında
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ANKARA Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Suriye sınırında

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Suriye sınırındaBAKAN AKAR, SON İFTARI MEHMETÇİK İLE YAPTIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz...

24.05.2020 01:46 | Son Güncelleme: 24.05.2020 01:50

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Suriye sınırında

BAKAN AKAR, SON İFTARI MEHMETÇİK İLE YAPTI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerdeki inceleme ve denetlemelerinin ardından İdlib'deki faaliyetlerin idare edildiği 2'nci Ordu Taktik Komuta Yeri'ne gitti. Akar ve TSK komuta kademesi burada ramazan ayının son iftarını Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlarda görev alan komandolarla yaptı. İftarın ardından Bakan Akar ve komutanlar, İdlib ve Afrin'deki faaliyetlerin yönetildiği Harekat Merkezi'ne geçti. Sahadaki son gelişmelere ilişkin brifing alan, talimatlar veren Bakan Akar, "Çok önemli işler, başarılı görevler yaptınız. Çalışmalarımız, gayretlerimiz devam ediyor. Aynı ciddiyet ve hassasiyetle görevimizi yapmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

'GÖREVİN BÜYÜĞÜ- KÜÇÜĞÜ YOK'

Görevin büyüğünün veya küçüğünün olmadığını belirten Akar, "Bizim için önemli olan verilen görevin başarıyla yapılmasıdır. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'de, Zeytin Dalı'nda, Fırat Kalkanı, Pençe harekat bölgelerinde faaliyetlerine yoğun bir şekilde devam ediyor. En son terörist etkisiz hale getirilinceye, halkımızın, hudutlarımızın güvenliği sağlanana, ülkemize yönelik risk ve tehditler ortadan kalkana kadar faaliyetlerimize devam edeceğiz. Bugüne kadar elimizden geleni yaptık bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'SİYASİ ÇÖZÜMÜN OLUŞMASINA ÇALIŞIYORUZ'

Sadece hudutların, halkın güvenliği değil aynı zamanda bölgenin istikrara kavuşması için çalıştıklarını belirten Akar, "Evlerini terk eden Suriyeli kardeşlerimizin de bir an önce gönüllü ve güvenli bir şekilde evlerine ve topraklarına dönmelerine gayret gösteriyoruz. İnsani yardım konusunda çok ciddi çalışmalarımız var. Bugüne kadar çok önemli adımlar atıldı, 5 Mart'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin ile yaptığı mutabakat çerçevesinde gerçekleşen ateşkesin kalıcı olması, istikrarın sağlanması, bölgeye barış ve huzurun gelmesi bunun sonucunda da siyasi çözümün oluşması bizim en samimi dileğimizdir, buna çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Akar, teröristlere karşı Irak'ın kuzeyindeki faaliyetlerin de zorlu arazi şartlarına rağmen başarıyla devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar oradaki tüm inlerini teröristlerin başlarına yıktık, yıkmaya devam ediyoruz. Hudutlarımızın, halkamızın güvenliği için en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

'TSK, DİĞER ORDULARDAN DAHA İYİ DURUMDA '

Koronavirüs salgını ile mücadelenin de devam ettiğini vurgulayan Akar, alınan bireysel ve kurumsal tedbirlerin uygulanmasına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yakından takip edilmesi talimatını verdi. Denizde, havada bütün kuvvetler çok yoğun bir mücadeleyi sürdürürken virüse karşı da başarılı çalışmaların devam ettiğini belirten Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri, vaka sayısının azlığı bakımından incelendiğinde, dünyadaki silahlı kuvvetler arasında çok daha iyi durumda, birinci sırada. Doğru uygulamalar ve tedbirlerle bu noktaya geldik, bunu bozmamalıyız, aynı düzeyde sürdürmeliyiz" açıklamasında bulundu.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden tüm vatandaşlarla Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı kurumlarda çalışan uzman memur Levent Ünver ile işçi Avni Öztürk'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Bakan Akar, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifa diliyorum. Bugünlere gelmemizdeki büyük fedakarlık ve katkılarından dolayı minnet ve şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Akar, sözlerini Mehmetçik'in Ramazan Bayramı'nı kutlayarak tamamladı.

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ANKARA, (DHA)

ANKARA Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Suriye sınırında

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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