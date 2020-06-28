ANKARA Bakan Akar'dan, 'Kara Kuvvetleri Komutanlığı' mesajı
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ANKARA Bakan Akar'dan, 'Kara Kuvvetleri Komutanlığı' mesajı

Bakan Akar'dan, 'Kara Kuvvetleri Komutanlığı' mesajıMİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kara Kuvvetlerimiz;

ANKARA Bakan Akar'dan, 'Kara Kuvvetleri Komutanlığı' mesajı
28.06.2020 11:38 | Son Güncelleme: 28.06.2020 11:41

Bakan Akar'dan, 'Kara Kuvvetleri Komutanlığı' mesajı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kara Kuvvetlerimiz; asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisine verilecek her türlü görevi başarıyla yerine getirecek ve ülkemizin gurur kaynağı olmaya devam edecektir" dedi.

Bakan Akar, Kara Kuvvetleri'nin kuruluşunun 2 bin 229'uncu yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, Mete Han tarafından temelleri atılan, köklü milli, manevi ve mesleki değerleriyle Türk Ordusu'nun temel unsuru olan Kara Kuvvetleri'nin yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını bildirdi. Kara Kuvvetleri'nin, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla faaliyetlerine devam ettiğini kaydeden Bakan Akar, mesajında şunları kaydetti:

"Kara Kuvvetlerimiz; Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatlarında; Irak'ın kuzeyinde Pençe operasyonlarında; Afganistan'dan, Lübnan'a, Somali'den, Kosova'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada uluslararası barışı destekleme faaliyetlerinin yanı sıra Libya'da eğitim, işbirliği ve danışmanlık faaliyetlerinde de üzerine düşen görev ve sorumlulukları büyük bir fedakarlık ve başarı ile yerine getirmiştir, getirmektedir. Kara Kuvvetlerimizin kahraman ve fedakar personelini bu başarılarından dolayı yürekten kutluyor, her birini alınlarından öpüyorum. Kara Kuvvetlerimiz; asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisine verilecek her türlü görevi başarıyla yerine getirecek ve ülkemizin gurur kaynağı olmaya devam edecektir. Bu kuruluş yıl dönümü vesilesiyle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor; hayatta olan kahraman gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin değerli aile fertlerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar başta olmak üzere, Kara Kuvvetlerimizin bugünkü seviyesine ulaşmasında emeği geçen muvazzaf ve emekli tüm personelini kutluyor; kendilerine ve onlara daima destek sağlayan kıymetli aile fertlerine sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum."

BAKANLIK VİDEO PAYLAŞTI

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı da, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunun 2 bin 229'uncu yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından video paylaştı. Yerli ve milli silahlar ile tatbikat görüntülerinin yer aldığı videoda, şu ifadelere yer verildi: "Şanlı tarihimizin ayrılmaz parçası, kutlu zaferlerimizin mimarı, her zaman görevinin başında ve asil milletimizin emrinde olan Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın 2 bin 229'uncu kuruluş yıl dönümü kutlu olsun"

Kaynak: DHA

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