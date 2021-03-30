ANKARA Bahçeli, grup toplantısında konuştu
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ANKARA Bahçeli, grup toplantısında konuştu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bahçeli, grup toplantısında konuştuMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu: Bahçeli, "'Sonbaharda seçim olur' diyenler boşuna heveslenmesin seçim zamanında yapılacak, bu millet ufkunu daraltan zilleti kaçtığı yere kadar kovalayacaktır" dedi.

Bahçeli, grup toplantısında konuştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu: Bahçeli, "'Sonbaharda seçim olur' diyenler boşuna heveslenmesin seçim zamanında yapılacak, bu millet ufkunu daraltan zilleti kaçtığı yere kadar kovalayacaktır" dedi.

ANKARA Bahçeli, grup toplantısında konuştu
ANKARA Bahçeli, grup toplantısında konuştu
ANKARA Bahçeli, grup toplantısında konuştu
ANKARA Bahçeli, grup toplantısında konuştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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