ANKARA Azeri kadın, Aliyev'in kızının adını kullanarak 1 milyon lira dolandırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ANKARA Azeri kadın, Aliyev'in kızının adını kullanarak 1 milyon lira dolandırdı

Azeri kadın, Aliyev'in kızının adını kullanarak 1 milyon lira dolandırdıANKARA'da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kızı Leyla Aliyev ile ortak iş yaptığını iddia ederek çok sayıda kişiyi ortak ticaret yapma bahanesiyle yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı tespit edilen Azerbaycan...

26.05.2020 13:12 | Son Güncelleme: 26.05.2020 13:17

Azeri kadın, Aliyev'in kızının adını kullanarak 1 milyon lira dolandırdı

ANKARA'da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kızı Leyla Aliyev ile ortak iş yaptığını iddia ederek çok sayıda kişiyi ortak ticaret yapma bahanesiyle yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı tespit edilen Azerbaycan uyruklu Khalıda M. yakalandı. Rusya'da üniversitede eğitim alarak 3 dil bilen Khalıda M.'nin, annesinin geçmiş yıllarda ülkesinde milletvekilliği yaptığı ortaya çıktı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte çok sayıda kişinin Azerbaycan uyruklu kadın tarafından dolandırıldıkları şikayeti sonrası çalışma başlattı. Ekipler, mağdurların ifadeleri ve yaptıkları inceleme sonrası şüphelinin, Türkiye'ye 8 yıl önce turist olarak gelen Azerbaycan uyruklu Khalıda M. olduğunu tespit etti. Azeriler Dayanışma Derneğine üye olup birçok insanla tanışan Khalıda M.'nin, kendisini Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kızı Leyla Aliyev ile ortak iş yaptığını söylediği belirlendi. Leyla Aliyev ile birlikte çekilen fotoğrafları bu kişilere gösteren ve ortak ticaret yapma bahanesiyle paralarını alıp kaçan Khalıda M.'nin, bu yöntemle 8 yıl da çok sayıda kişiyi yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı tespit edildi. Sürekli adres değiştirdiği belirlenen ve Azerbaycan'da da dolandırıcılık suçundan aranan Khalıda M.'nin, Rusya'da üniversitede eğitim alarak 3 dil bildiği ve annesinin geçmiş yıllarda milletvekilliği yaptığı öğrenildi. Ayrıca, Khalıda M.'nin birçok insanıda evlenme vaadiyle dolandırdığı tespit edildi. Khalıda M.'nin evini temizliğe giden kişi üzerinden belirleyen ekipler, kadını yakalayarak gözaltına aldı.

'60-65 BİN LİRA DOLANDIRILDIM'

Ankara'da çelik kasa işiyle uğraşan Levent Sonat, yaklaşık 1.5 yıl önce Khalıda M.'nin kendisini dolandırdığını ve yakalandığını öğrenince çok sevindiğini söyledi. Azeri kadının internetten iş yerinin numarasını bularak Çankaya'da kendisini bir iş yerine davet ettiğini ve çelik kasa yaptırarak ofis mobilyalarını aldırdığını söyledi. Sonat, Khalida M.'nin kendisine Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın İlham Aliyev'in kızı Leyla Aliyev ile ortak olduğunu ve kasalarda 50 milyon doları muhafaza edeceklerini söylediğini iddia ederek, şunları kaydetti:

"Bir buçuk yıldır paramın peşindeyim 60-65 bin lira dolandırıldım. Kasalarımız çok maliyetlidir. Mağdur olduk. Bir arkadaşımızı da evlenme vaadiyle bir diğerini de ceviz ticareti yaparak dolandırmış. İş yerini de kiralarken Leyla Aliyev'in adını kullanarak aldı. Paramı istedim ancak beni sürekli oyaladı. 'Aliyev seni Azerbaycan'a bekliyor, paranı vereceğiz' diye oyaladı. Bir gün beni görüntülü aradı ve dolarları gösterdi, Leyla Aliyev'in kendisine bu paraları verdiğini söyledi. O günden sonra bir daha buluşamadım. Ben Leyla Aliyev ile ortak olduğunu söyleyince inandım. Azerbaycan Büyükelçiliğine sordum ama Aliyev'in kızının böyle bir iş ile uğraşacağını söylemediğini belirtti. Ancak gösterdiği fotoğrafla da bakanlarla yemek üst düzey insanlarla fotoğrafları vardı. Benim kandırılmak, dolandırılmak, ağrıma gidiyor" dedi.

ANKARA Azeri kadın, Aliyev'in kızının adını kullanarak 1 milyon lira dolandırdı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Kürekli saldırıda yaralanan komiser: Silah kullanmamakla en doğru kararı verdim Haber
Kürekli saldırıda yaralanan komiser: Silah kullanmamakla en doğru kararı verdim
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum Haber
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü Haber
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu Haber
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi Haber
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir
Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle...
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Koyun can derdinde, kasap et derdinde! Market kapalı diye ortalığı savaş alanına çevirdiler
Koyun can derdinde, kasap et derdinde! Market kapalı diye ortalığı savaş alanına çevirdiler
Boris Johnson, karantina kurallarını ihlal eden danışmanını görevden almayınca Devlet Bakanı istifa etti
Boris Johnson, karantina kurallarını ihlal eden danışmanını görevden almayınca Devlet Bakanı istifa etti
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti
Ersun Yanal, futbola geri dönmek için açık kapı bıraktı: Bu bir gerçek ki, hepimiz profesyoneliz
Ersun Yanal, futbola geri dönmek için açık kapı bıraktı: Bu bir gerçek ki, hepimiz profesyoneliz
Fransa'nın Strasbourg kentinde oynanan yasa dışı maçı 400 kişi izledi, polis müdahale etti
Fransa'nın Strasbourg kentinde oynanan yasa dışı maçı 400 kişi izledi, polis müdahale etti
Türk havacılık şirketi SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlıyor
Türk havacılık şirketi SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlıyor
Türkiye'nin salça ihracatı koronavirüs sürecinde yüzde 45 artarak 67 milyon dolara yükseldi
Türkiye'nin salça ihracatı koronavirüs sürecinde yüzde 45 artarak 67 milyon dolara yükseldi
Parklarda çember, kafede paravan! İşte sosyal mesafeli yaratıcı çözümler
Parklarda çember, kafede paravan! İşte sosyal mesafeli yaratıcı çözümler
Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı
Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Quaresma'dan Porto'ya dönüş sinyali: Onlara olan aşkımı herkes biliyor
Quaresma'dan Porto'ya dönüş sinyali: Onlara olan aşkımı herkes biliyor
Mehmet Aurelio'dan sonra Tuncay Şanlı da Fenerbahçe'de yardımcı hoca olacak
Mehmet Aurelio'dan sonra Tuncay Şanlı da Fenerbahçe'de yardımcı hoca olacak
Kendisine cinsel içerikli mesaj atan şahsı, sevgilisiyle beraber döverek öldürmüştü! Mahkeme, tahliye taleplerini reddetti
Kendisine cinsel içerikli mesaj atan şahsı, sevgilisiyle beraber döverek öldürmüştü! Mahkeme, tahliye...
4 büyük otobüs firması, 'Mola bitti' diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
4 büyük otobüs firması, "Mola bitti" diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
Husumetli akraba aileler arasındaki kavgada kan aktı: 1'i ağır 3 yaralı
Husumetli akraba aileler arasındaki kavgada kan aktı: 1'i ağır 3 yaralı
Ali Babacan'dan Bahçeli'nin 'FETÖ projesi' suçlamasına çok sert cevap: Deli saçması
Ali Babacan'dan Bahçeli'nin "FETÖ projesi" suçlamasına çok sert cevap: Deli saçması
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Jandarmadan kaçarken şehrin giriş kapısına ok gibi saplanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Jandarmadan kaçarken şehrin giriş kapısına ok gibi saplanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Kuşoğlu Mevlüt Karakaya Jülide Sarıeroğlu Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Mfö Hadise İrem Derici Hatice Çarpar
Spor Arda Turan Sergen Yalçın Malcolm Thomas Michael Jordan Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kadın Futbol Twitter Fenerbahçe
Şu an buradasınız: ANKARA Azeri kadın, Aliyev'in kızının adını kullanarak 1 milyon lira dolandırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.5.2020 13:18:28. #1.14#
title