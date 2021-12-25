Ankara'da yürek ısıtan görüntü... Sokakta yatan adam battaniyesini sokak köpeğinin altına serdi - Haberler
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Ankara'da yürek ısıtan görüntü... Sokakta yatan adam battaniyesini sokak köpeğinin altına serdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da yürek ısıtan görüntü.

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ÇANKAYA, ANKARA (İHA) - Ankara'da yürek ısıtan görüntü... Sokakta yatan adam battaniyesini sokak köpeğinin altına serdi

ANKARA - Ankara'nın-8 dereceyi bulan ayazında yürek ısıtan bir görüntü adeta soğuğu eritti.

Çankaya ilçesi Mediha Eldem Sokak'ta Kocatepe Camii'nin duvarları dibinde bankta gece -8 bulan ayazda 40 yaşlarındaki bir kişinin bankta sokakta yattığı görüldü. Bankta uyku tulumunun içinde yatan evsizin hemen yanında ise yatan köpek dikkat çekti. Bankta yatan evsiz şahsın battaniyesini köpeğin altına sermesi dikkat çekti. Kameralara takılan bu görüntü adeta Ankara ayazının soğuğunu eritti.

Ankara'da yürek ısıtan görüntü... Sokakta yatan adam battaniyesini sokak köpeğinin altına serdi

Ankara'da yürek ısıtan görüntü... Sokakta yatan adam battaniyesini sokak köpeğinin altına serdi

Ankara'da yürek ısıtan görüntü... Sokakta yatan adam battaniyesini sokak köpeğinin altına serdi

Ankara'da yürek ısıtan görüntü... Sokakta yatan adam battaniyesini sokak köpeğinin altına serdi

Ankara'da yürek ısıtan görüntü... Sokakta yatan adam battaniyesini sokak köpeğinin altına serdi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yolun çökmesi sonucu 1 kişi göçük altında kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yolun çökmesi sonucu 1 kişi göçük altında kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Bayram Türüdü - Son Dakika Haberleri

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