Ankara ASKİ su kesintisi! 8-9 Ağustos Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 8 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 8 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 8 AĞUSTOS

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 6.08.2025 20:30:00

Tamir Tarihi: 8.08.2025 23:55:00

Detay: Etimesgut İlçesi Yapracık Mahallesi Yapracık köy içinin su deposundaki motor odasında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Tanker ile su deposuna su sevkiyatı yapılmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yapracık Köy içi

POLATLI

Arıza Tarihi: 8.08.2025 09:45:00

Tamir Tarihi: 8.08.2025 20:00:00

Detay: Şehitlik Mahallesi Karasu Sokak üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesi Bir Bölümü

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 8.08.2025 10:20:00

Tamir Tarihi: 8.08.2025 17:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Beytepe Mahallesi İrfan Gümüşel Caddesi İçerisinde Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Beytepe Mahallesi İrfan Gümüşel Caddesi ve Kurtuluş Mahallesi

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 8.08.2025 13:00:00

Tamir Tarihi: 8.08.2025 16:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ KARŞIYAKA MAHALLESİ 462. CADDE Ø 110 PE İÇME SUYU HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: KARŞIYAKA MAHALLESİ BİR KISMI

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 8.08.2025 15:40:00

Tamir Tarihi: 8.08.2025 22:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Oğuzlar Mahallesi 1570 Sokak içerisin de içme suyu hattında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Oğuzlar Mahallesi, Ayyıldız Mahallesi bir kısmı ve Topçu Mahallesi bir kısmı

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 8.08.2025 15:50:00

Tamir Tarihi: 8.08.2025 20:00:00

Detay: Yenimahalle İlçesi İvedik Köy Mah. ASKİ Lojmanları içerisin de Ø125'lik boru içme suyu hattında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: ASKİ Lojmanları