Ankara, ArtAnkara ile baharda sanat şölenine hazırlanıyor

10.02.2020 14:07 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:07

Atis Fuarcılık yönetim kurulu başkanı Bilgin Aygül, ArtAnkara'nın kazandığı ivme ve geldiği nokta hakkında bilgiler verdi. Bu seneki ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nın projelerini, katılımcı galerilerini ve planladıkları çalışmaları paylaştı.

14 ülkeden 100'ün üzerinde galeri, müze, üniversite, inisiyatif ve projenin yer alacağı, 1000'in üzerinde sanatçıyı ağırlayacak olan ve 4000'in üzerinde eserin sergilenmesinin beklendiği 6. ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'na ilişkin toplantıda, kurullar katılımcı galerileri ve sergilenecek eserleri, organizasyonel süreçleri gözden geçirdi. Çeşitli projeler, çalıştaylar ve söyleşiler ile ilgili görüş alışverişleri yapıldı, bu yılki verilecek ödüller, katılımcı galeriler ve sergilenecek eserler ile ilgili değerlendirmeler yapıldı.

6. ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, her geçen yıl geliştirdiği sanat kalitesine paralel olarak mekânsal olarak da büyüyerek 16.000 metre karelik bir alanda düzenleniyor. 12-15 Mart 2020 tarihleri arasında ATO Congresium'da sanatseverlere kapılarını açacak olan fuar, fuar süresince 20'ye yakın söyleşiye ev sahipliği yapacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da, fuarda "Sanatçı Onur Ödülü", "Kurum Onur Ödülü" ve "Sanata Katkı Ödülü" sahiplerini bulacak.

Kaynak: Bültenler