ANKARA Arnavutluk Büyükelçisi Ribo, Erdoğan'a güven mektubu sundu
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Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Arnavutluk, Ankara, Güncel

ANKARA Arnavutluk Büyükelçisi Ribo, Erdoğan'a güven mektubu sundu

Arnavutluk Büyükelçisi Ribo, Erdoğan'a güven mektubu sunduCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Ribo'yu kabul etti.

10.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 10.03.2020 15:20
ANKARA Arnavutluk Büyükelçisi Ribo, Erdoğan'a güven mektubu sundu

Arnavutluk Büyükelçisi Ribo, Erdoğan'a güven mektubu sundu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Ribo'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Ribo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu. Tören sırasında Büyükelçi Ribo, elini uzatarak, tokalaşmak isterken, Erdoğan da 'korona' dedikten sonra elini kalbine götürüp, selam verdi. Ribo'nun ailesi ve bazı büyükelçilik mensupları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA) -

ANKARA Arnavutluk Büyükelçisi Ribo, Erdoğan'a güven mektubu sundu

Kaynak: DHA

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ANKARA Arnavutluk Büyükelçisi Ribo, Erdoğan'a güven mektubu sundu

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