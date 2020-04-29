Ankara Armudu Akyurt'un simgesi olacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ankara Armudu Akyurt'un simgesi olacak

Avrupa Birliği tarafından da desteklenen 'Rol Model Ankara Armudu' projesi Akyurt'ta hayata geçiriliyor.

Ankara Armudu Akyurt'un simgesi olacak
29.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:32

Avrupa Birliği tarafından da desteklenen 'Rol Model Ankara Armudu' projesi Akyurt'ta hayata geçiriliyor. 35 dönümlük arazi üzerine bin adet ahlat fidanı dikilmesi ile başlayan projede ise hedef Ankara Armudunu Akyurt'un simgesi haline getirmek.

Ankara Armudu özellikle Orta Anadolu'da yetişen bir tür olmasının yanında, ahlat ağacına yapılan armut aşısıyla da verimli hale geliyor. Akyurt'un kırsal bölgelerinde bol miktarda bulunan ahlat ağaçları Ankara Armudu'nu yeniden canlandırmada kilit rol oynayacak. Projenin başlangıcında çiftçi ve vatandaşlara Akyurt Halk Eğitim Merkezi ile birlikte genel ağaç budama ve aşılama eğitimi verildiğini belirten Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık "Geçmişte Akyurt ve çevresi Ankara Armudu bakımından zengin bir bölgeydi. Bugün bu türün yetiştiği tüm bölgelerden daha fazla üretimin geçmişte bölgemizde yapıldığını biliyoruz. Amacımız, eskiden olduğu gibi yeniden yüksek rekolte ile üretim yapılarak, Ankara Armudu'nu ait olduğu topraklarda canlandırmak, bakımlı ağaçlar yetiştirerek sağlıklı bir üretim yapmaktır. Bunun için de üretim yapılacak arazimiz hazır. Güzelhisar mahallemizde yer alan 35 dönümlük arazimize 1000 adet ahlat fidanı dikeceğiz" dedi.

Akyurt'taki Ankara Armudu popülasyonunu artırmayı hedeflediklerini söyleyen Ayık, pekmez ve pestil gibi yan ürünlerinde üretileceğini kaydetti. Ayık şöyle konuştu: "Bir yılın sonunda ahlat fidanları armut aşılamaya uygun hale gelecek. Bölgemizden temin edilen sağlıklı Ankara Armudu kalemleri ile aşılanacak, böylece örnek uygulama bahçemiz oluşturulacak. Bu bahçede her yıl Akyurtlulara uygulama eğitimi verilecek, diğer taraftan da armut meyvesinden pekmez, pestil gibi yan ürün denemeleri yapılacak. Böylece Ankara Armudu'nun önündeki en büyük engel olan pazarlama konusu, üretilen yan ürünlerle aşılmış olacak. Diğer bir amacımız da ilçemizin dağlarında kendiliğinden köklenmiş ahlat ağaçlarını Ankara Armudu'na dönüştürmektir. Bu kapsamda her yıl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile ortaklaşa yapacağımız eğitimlerle Akyurt'un dağlarında kendiliğinden yetişmiş ahlat ağaçlarına Ankara Armudu aşılamaları yaparak hem eğitim verecek hem de Akyurt'taki Ankara Armudu popülasyonunu artırmış olacağız. Bu kapsamda her yıl 1000 ağacı aşılayacağız." - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haberler
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı Haberler
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony...
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haberler
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı Haberler
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Canlı yayında Erdoğan'la ilgili soruya cevap vermeyen Akşener, kahkaha attı Haberler
Canlı yayında Erdoğan'la ilgili soruya cevap vermeyen Akşener, kahkaha attı
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor Haberler
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
Kurtlar korona dinlemedi! Sürü halinde gezdikleri kentte 6 ineği parçaladılar
Kurtlar korona dinlemedi! Sürü halinde gezdikleri kentte 6 ineği parçaladılar
Slumdog Millionaire'in yıldızı ünlü aktör Irrfan Khan hayatını kaybetti
Slumdog Millionaire'in yıldızı ünlü aktör Irrfan Khan hayatını kaybetti
İstanbul'da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü
İstanbul'da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü
Fenerbahçe efsanesi Alex: Ali Koç çağrırsa takımın başına geçerim
Fenerbahçe efsanesi Alex: Ali Koç çağrırsa takımın başına geçerim
Türk profesörlerden ABD'nin paylaştığı UFO görüntülerine ilişkin ilk yorum: Uzaylılarla hiçbir ilgisi yok
Türk profesörlerden ABD'nin paylaştığı UFO görüntülerine ilişkin ilk yorum: Uzaylılarla hiçbir ilgisi yok
Son dakika: Halkbank şahıs işletmelerine 6 ayı geri ödemesiz kredi verecek
Son dakika: Halkbank şahıs işletmelerine 6 ayı geri ödemesiz kredi verecek
ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti
ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti
Hatay'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı
Hatay'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı
Seyahat kısıtlaması sonrası Rize-Trabzon otobüs bileti 20 TL'den 250 TL'ye çıktı
Seyahat kısıtlaması sonrası Rize-Trabzon otobüs bileti 20 TL'den 250 TL'ye çıktı
Gözü dönmüş cani, Eminönü Meydanı'nda otomobiliyle onlarca güvercini ezdi
Gözü dönmüş cani, Eminönü Meydanı'nda otomobiliyle onlarca güvercini ezdi
Elazığ'dan müjdeli haber, yoğun bakımda korona hastası kalmadı
Elazığ'dan müjdeli haber, yoğun bakımda korona hastası kalmadı
Boca Juniors'ın ikinci başkanı Riquelme, Fenando Muslera'yı istiyor
Boca Juniors'ın ikinci başkanı Riquelme, Fenando Muslera'yı istiyor
Afrin'de 42 kişinin öldüğü terör saldırısında olay yerinden ilk görüntüler
Afrin'de 42 kişinin öldüğü terör saldırısında olay yerinden ilk görüntüler
Oxford'un geliştirdiği koronavirüs aşısı, maymunlar üzerinde yapılan testlerde olumlu sonuç verdi
Oxford'un geliştirdiği koronavirüs aşısı, maymunlar üzerinde yapılan testlerde olumlu sonuç verdi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 92 artarak 2 bin 992'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 92 artarak 2 bin 992'ye yükseldi
Mourinho'nun transfer etmek istediği Ted Smith, sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktı
Mourinho'nun transfer etmek istediği Ted Smith, sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktı
Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan itibariyle koronavirüsü atlatanların sayısı 5 bin 18 artarak 38 bin 809'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan itibariyle koronavirüsü atlatanların sayısı 5 bin 18 artarak 38 bin 809'a...
Afrin'de 42 kişinin öldüğü saldırıda aracı olay yerine getiren şüpheli yakalandı
Afrin'de 42 kişinin öldüğü saldırıda aracı olay yerine getiren şüpheli yakalandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Virüsü kendi laboratuvarımızda başarıyla izole ettik
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Virüsü kendi laboratuvarımızda başarıyla izole ettik
Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti
Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1, 2 ve 3 Mayıs'ta ilan edilecek sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge yayınladı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1, 2 ve 3 Mayıs'ta ilan edilecek sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge yayınladı
Fransa'da 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 367 artarak 23 bin 660'a yükseldi
Fransa'da 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 367 artarak 23 bin 660'a yükseldi
Bakan Soylu: Afrin'deki terör saldırısı hain terör örgütü PKK'nın yanına kalmayacak
Bakan Soylu: Afrin'deki terör saldırısı hain terör örgütü PKK'nın yanına kalmayacak
Afrin'de 42 kişinin öldüğü PKK saldırısında patlama anının görüntüleri ortaya çıktı
Afrin'de 42 kişinin öldüğü PKK saldırısında patlama anının görüntüleri ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Berat Albayrak Ekrem İmamoğlu Abdulhamit Gül Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Nur Yerlitaş Demet Akalın Uraz Kaygılaroğlu
Spor Podolski Mesut Özil Lukas Podolski Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Mayıs Afrin Antalya
Şu an buradasınız: Ankara Armudu Akyurt'un simgesi olacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 13:19:16. #1.14#
title