Ankara-Ardahan Dernekler Federasyonu Başkanı Ergüder Şimdi, Ardahan'da gazetecilerle buluştu
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Ankara-Ardahan Dernekler Federasyonu Başkanı Ergüder Şimdi, Ardahan'da gazetecilerle buluştu

Ankara-Ardahan Dernekler Federasyonu Başkanı Ergüder Şimdi, Ardahan'da gazetecilerle buluştu
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ankara-Ardahan Dernekler Federasyonu Başkanı Ergüder Şimdi, Ardahan'da görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ankara-Ardahan Dernekler Federasyonu Başkanı Ergüder Şimdi, Ardahan'da görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Şimdi, kent merkezindeki kafede buluştuğu gazetecilere yaptığı açıklamada, Ankara'da Ardahan'ı en iyi şekilde temsil etmek istediklerini söyledi.

Ardahan'ın Ankara başta olmak üzere diğer illerde de daha iyi tanıtılması çabasında olduklarını belirten Şimdi, "Aralık ayında Ankara'da Ardahan'ı tanıtmak için program planlıyoruz. Bu planlamayı yaparken, diğer illerdeki Ardahanlıları Ankara'da buluşturmak istiyoruz. Daha güçlü bir birliktelikle Ardahan'ı tanıtmanın daha iyi olacağını düşünüyoruz." dedi.

Şimdi, başta basın mensupları olmak üzere her Ardahanlıdan tanıtım günleri için destek beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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