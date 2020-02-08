Ankara annesini kurtarmak için babasını öldürdü
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Ankara annesini kurtarmak için babasını öldürdü

Annesini kurtarmak için babasını öldürdü (2)OTOPSİ TAMAMLANDIAnkara'nın Altındağ ilçesinde eşiyle kavga ederken oğlu Mustafa Ü. (15) tarafından başından tabancayla vurularak öldürülen Hakan Ü.'nün (40) otopsisi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda tamamlandı.

08.02.2020 17:38 | Son Güncelleme: 08.02.2020 17:41
Ankara annesini kurtarmak için babasını öldürdü

Annesini kurtarmak için babasını öldürdü (2)

OTOPSİ TAMAMLANDI

'nın ilçesinde eşiyle kavga ederken oğlu Mustafa Ü. (15) tarafından başından tabancayla vurularak öldürülen Hakan Ü.'nün (40) otopsisi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda tamamlandı. Hakan Ü.'nün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine götürüldü. Olaydan sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Mustafa Ü.'nün ise çocuk şube müdürlüğünde sorgusu sürüyor. Bu arada anne Sevda Ü. de olayla ilgili ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Ankara annesini kurtarmak için babasını öldürdü
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