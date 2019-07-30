Ankara Anlaşmasıyla İngiltere'de iş kuran Türkler temyiz yolunun açılmasını bekliyor

İngiltere'de kalıcı yani süresiz oturum sahibi olmak İngiliz pasaportuna başvurma ve seçimlerde oy kullanma hakkı dışında ülke vatandaşlarına sunulan bütün hizmetlerden yararlanma avantajı sunuyor. Ancak Ankara Anlaşması olarak bilinen Avrupa Topluluğu Ortaklık Anlaşması (ECAA) yoluyla İngiltere'ye kendi işini kurarak yerleşen Türk iş insanları için süresiz oturum başvuruları geçtiğimiz yıldan bu yana zorlaştırıldı.

Zorlaşan koşullar on binlerce Türk girişimciyi ve ailesini mağdur etti, sürecin yarattığı belirsizlik İngiliz makamlarına duyulan güveni sarstı. Ayrıca yeni koşulların geriye dönük şekilde uygulanması, yani yalnızca yeni vize alacakları değil, halen süreçte olan ve başvuru yapmalarına haftalar hatta günler kalmış kişileri de kapsaması adalet arayışını beraberinde getirdi. Euronews.com'da Görüntüle