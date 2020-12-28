Ankara Anlaşması Vizesi Sona Eriyor
28.12.2020 17:45 | Son Güncelleme: 28.12.2020 17:48
1963 yılında Türkiye ve AB arasında yapılmış Ankara Anlaşması ile üyeler arasında bu anlaşmayla en çok rağbet gören İngiltere, AB üyeliğiyle birlikte bu vize tipiyle Türkiye'den göçü de sona erdirdi ama geçiş süreci gereği 2020'nin sonuna kadar başvuruları kabul edeceğini bildirdi.
1963 yılında Türkiye ve AB arasında yapılmış Ankara Anlaşması ile üyeler arasında bu anlaşmayla en çok rağbet gören İngiltere, AB üyeliğiyle birlikte bu vize tipiyle Türkiye'den göçü de sona erdirdi ama geçiş süreci gereği 2020'nin sonuna kadar başvuruları kabul edeceğini bildirdi
Kaynak: DailyMotion.com