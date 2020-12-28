Ankara Anlaşması Vizesi Sona Eriyor

1963 yılında Türkiye ve AB arasında yapılmış Ankara Anlaşması ile üyeler arasında bu anlaşmayla en çok rağbet gören İngiltere, AB üyeliğiyle birlikte bu vize tipiyle Türkiye'den göçü de sona erdirdi ama geçiş süreci gereği 2020'nin sonuna kadar başvuruları kabul edeceğini bildirdi.