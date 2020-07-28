ANKARA Ankara Şehir Hastanesi acil servisinde Covid-19 mücadelesi
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ANKARA Ankara Şehir Hastanesi acil servisinde Covid-19 mücadelesi

Ankara Şehir Hastanesi acil servisinde Covid-19 mücadelesiKORONAVİRÜS salgını ile mücadelede ön sıralarda yer alan hastanelerin başında gelen Ankara Şehir Hastanesi'nin acil servisine Covid-19 şüphesiyle başvuran hastalar, özel hazırlanan kırmızı, sarı ve yeşil alanlarda tedavi ediliyor.

28.07.2020 12:29 | Son Güncelleme: 28.07.2020 12:42

Ankara Şehir Hastanesi acil servisinde Covid-19 mücadelesi

KORONAVİRÜS salgını ile mücadelede ön sıralarda yer alan hastanelerin başında gelen Ankara Şehir Hastanesi'nin acil servisine Covid-19 şüphesiyle başvuran hastalar, özel hazırlanan kırmızı, sarı ve yeşil alanlarda tedavi ediliyor. PCR testi pozitif çıkan ve nefes darlığı yaşayan hastalar kırmızı, stabil durumda olanlar sarı, belirtisi olmayan ancak tanı konulan hastalar ise yeşil alanda tedavi ediliyor.

Ankara Şehir Hastanesi acil servisinde Covid-19 ile mücadeleyi DHA görüntüledi. 40 bin metrekare kapalı alana sahip, 400 sedye kapasiteli acil serviste Covid-19 şüphesiyle gelen hastalar için ayrı bir birim oluşturuldu. Normal hastaların giriş yapamadığı bu alandan sadece Covid-19 şüphesiyle gelen hastalar alınıyor. Bu alanda hastaların gösterdiği semptomlara göre 3 farklı yer oluşturuldu. PCR test sonucu çıkana kadar hastalara acil serviste müdahaleleri yapılıyor. Testi pozitif çıkan ve genel durumu kötü, solunum yolu bozulan hastalar kırmızı, sağlık durumu daha stabil olanlar sarı, tanı konulan ancak durumu iyi olan, semptom göstermeyenler ise yeşil alanda tedavi görüyor.

BİLİM KURULU ÜYESİ, MÜCADELEYİ ANLATTI

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Avrupa'nın en büyük acil servisinde Covid-19 ile mücadeleyi DHA'ya anlattı. Doç. Dr. Kayıpmaz, acil serviste salgın ile mücadelede 24 saat görev başında olduklarını, Covid-19 hastalarına yönelik özel alanlar ayırdıklarını kaydetti. Ambulansla gelen kritik hastaların kırmızı alanda tedaviye alındığını belirten Doç. Dr. Kayıpmaz, "Burada solunum sıkıntısı olan, bilinç durumu kapalı, solunum yolu bozulan, genel durumu kötü hastalarımızı tedavi ediyoruz. Olası vaka tanımı dışında başka bir hastanede pozitif çıkanlar da buraya gelebiliyor. Hastaların, yoğun bakım ya da ilgili yerlere yatışı yapılana kadar ilk tedavi süreçlerini acilde yapıyoruz. Durumu daha stabil olan hastalar ise sarı alana alınıyor. Covid-19 tanısı konulan; ancak durumu iyi olanlar ise yeşil alanda tedavi altına alınıyor. Hastalara ilaç başlanıp taburcu olması durumunda hastanedeki eczaneden alıp, taburcu ediyoruz. Hastaneye yatışı gerekmeyen; ama Covid-19 olan hastamızın ilaçlarını veriyoruz" diye konuştu.

'VAKA SAYILARINDA ARTIŞ VAR'

Hastaların yatışını gerektiren durumlar için algoritmaların belirlenmiş durumda olduğunu kaydeden Doç. Dr. Kayıpmaz "Özellikle altta yatan hastalığı olan, 50 yaşın üstünde risk faktörü olan hastalar ilgili hekimlerin görüşü doğrultusunda yatırılıyor. Risk faktörü olmayanlar evde de izlenebiliyor" dedi. Doç. Dr. Kayıpmaz, Haziran ayı başında acil serviste Covid-19 tanısı konulan vaka sayısının 2'li rakamlara düşmüşken, şu anda yeniden 3'lü rakamlarda olduklarını söyleyerek, "Bir miktar artış var vaka sayılarında, bu aslında tedbirlere uymamamızın bir neticesi. Her zaman söylediğimiz gibi maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uymamız gerekiyor" diye konuştu.

ANKARA Ankara Şehir Hastanesi acil servisinde Covid-19 mücadelesi

Kaynak: DHA

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