ANKARA Ankara'da, toplu taşıma araçlarında yoğunluk
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ANKARA Ankara'da, toplu taşıma araçlarında yoğunluk

Ankara'da, toplu taşıma araçlarında yoğunlukANKARA'da, son dönemde koronavirüs vakalarında artış görülürken, toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk da dikkat çekti.

03.09.2020 13:40 | Son Güncelleme: 03.09.2020 13:49

Ankara'da, toplu taşıma araçlarında yoğunluk

ANKARA'da, son dönemde koronavirüs vakalarında artış görülürken, toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk da dikkat çekti. Otobüslerin kalabalık olduğunu belirten başkentliler, tedirgin olduklarını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de en fazla vaka sayısının Ankara'da olduğunu açıkladı. Salgına karşı kentin birçok yerinde önlem alınırken, özellikle sabah ve akşam saatlerinde otobüs durakları ile otobüslerde yaşanan yoğunluk dikkat çekti. Durakta bekleyenlerin maske takarak, önlem aldığı; ancak birçoğunun sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Otobüslerin ve metroların kalabalık olduğunu belirterek, bu nedenle tedirgin olduklarını dile getiren başkentliler, virüse yakalanmamak için maske takıp, dezenfektan kullanarak, önlem almaya çalıştıklarını söyledi.

ANKARA Ankara'da, toplu taşıma araçlarında yoğunluk

Kaynak: DHA

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