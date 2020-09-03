ANKARA Ankara'da 1 haftada yapılan 130 uyuşturucu operasyonunda, 260 kişi gözaltına alındı, 60'ı...
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ANKARA Ankara'da 1 haftada yapılan 130 uyuşturucu operasyonunda, 260 kişi gözaltına alındı, 60'ı...

Ankara'da 1 haftada yapılan 130 uyuşturucu operasyonunda, 260 kişi gözaltına alındı, 60'ı tutuklandıANKARA'da, bir haftada düzenlenen 130 operasyonda gözaltına alınan 260 şüpheliden 60'ı tutuklandı.

03.09.2020 12:30 | Son Güncelleme: 03.09.2020 12:42

Ankara'da 1 haftada yapılan 130 uyuşturucu operasyonunda, 260 kişi gözaltına alındı, 60'ı tutuklandı

ANKARA'da, bir haftada düzenlenen 130 operasyonda gözaltına alınan 260 şüpheliden 60'ı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şuçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada il genelinde 130 operasyon düzenledi. Operasyonlarda 260 şüpheli yakalandı. 18 kilo 410 gram esrar, 1 kilo 43 gram eroin, 2 bin 76 ecstasy, 1 kilo 2 gram skunk, 7 gram bonzai, 28 gram metamfetamin, 72 sentetik ecza, 1 hassas terazi, 5 tabanca, 3 av tüfeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 20 bin 965 TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 60'ı mahkemece tutuklandı, 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANKARA Ankara'da 1 haftada yapılan 130 uyuşturucu operasyonunda, 260 kişi gözaltına alındı, 60'ı...

Kaynak: DHA

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