Ankara Anadolu Meydanı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bomboş kaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ankara Anadolu Meydanı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bomboş kaldı

Ankara Anadolu Meydanı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bomboş kaldı
01.05.2020 12:56 | Son Güncelleme: 01.05.2020 12:58

Ankara Anadolu Meydanı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bomboş kaldı Ankara'da 1 Mayıs 2020 Emek ve Dayanışma Günü'nde Anadolu Meydanı (Tandoğan Meydanı) Kovid-19 salgını ile mücadele neticesinde verilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu bomboş kaldı.

Ankara Anadolu Meydanı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bomboş kaldı

ANKARA - Ankara'da 1 Mayıs 2020 Emek ve Dayanışma Günü'nde Anadolu Meydanı (Tandoğan Meydanı) Kovid-19 salgını ile mücadele neticesinde verilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu bomboş kaldı.

Ankara'da her yıl kutlamaların adresi olan Tandoğan Meydanı, Kovid-19 salgını ile mücadele neticesinde verilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu bomboş kaldı. Normalde kutlamalara binlerce işçi emekçi katılır ve 1 Mayıs coşkusu meydanda yaşanırdı. Ankara'da dün HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası ve Altındağ Belediyesi işbirliğinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliği düzenlendi. Altındağ Belediyesi Fen İşleri Kampüs alanında gerçekleşen kutlamada işçiler sosyal mesafe kuralına uydu. Memur-Sen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve 7 kıtadan onlarca emek hareketi temsilcisinin katılımıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü video-konferans yöntemiyle kutladı. Ankara'da 1 Mayıs ile ilgili herhangi bir etkinliğe izin verilmedi. Polis illegal yapılma içerisinde olan gruplara ve yasa dışı eylemlere karşı güvenlik önlemi aldı. Başkentte Kızılay Meydanı, Ulus meydanı ve Sıhhiye meydanında gibi alanlarda güvenlik tedbiri elden bırakılmadı.

Ankara Anadolu Meydanı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bomboş kaldı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı Haber
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
Michael Jordan, 2017 yılında 2 saatlik reklam için yapılan 100 milyon dolarlık teklifi reddetti Haber
Michael Jordan, 2017 yılında 2 saatlik reklam için yapılan 100 milyon dolarlık teklifi reddetti
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu Haber
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor Haber
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten 'Adada namaz kılınıyor mu?' sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı Haber
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi Haber
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi
Görüntü Türkiye'den! Vaşak, restoran bahçesinde yakaladığı kediyi böyle götürdü
Görüntü Türkiye'den! Vaşak, restoran bahçesinde yakaladığı kediyi böyle götürdü
Gözü dönmüş saldırgan, Asyalı evsize 'Virüsü siz buraya taşıdınız' diyerek saldırdı
Gözü dönmüş saldırgan, Asyalı evsize "Virüsü siz buraya taşıdınız" diyerek saldırdı
Güne düşüşle başlayan gram altın 378 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 378 liradan işlem görüyor
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Mehmet Topuz'dan yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Bruno Alves'i tekme tokat dövdüm, Fenerbahçe'den kovuldum
Mehmet Topuz'dan yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Bruno Alves'i tekme tokat dövdüm, Fenerbahçe'den kovuldum
Koronadan ölen iş adamıyla ilgili ürkütücü iddia: Paradan bulaştı
Koronadan ölen iş adamıyla ilgili ürkütücü iddia: Paradan bulaştı
İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı
İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı
Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile görüştüm
Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile görüştüm
Türkiye'de plazma tedavisi ile koronavirüsü yenen ilk hasta konuştu: Evde kalsınlar, hayatta kalsınlar
Türkiye'de plazma tedavisi ile koronavirüsü yenen ilk hasta konuştu: Evde kalsınlar, hayatta kalsınlar
Vatandaşların döviz mevduatları 17 Nisan-24 Nisan haftasında 980 milyon dolar azaldı
Vatandaşların döviz mevduatları 17 Nisan-24 Nisan haftasında 980 milyon dolar azaldı
Altının kilogramı 384 bin 860 liraya yükseldi
Altının kilogramı 384 bin 860 liraya yükseldi
Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize
Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
Atiba Hutchinson, Beşiktaş yönetiminden zam talep etti
Atiba Hutchinson, Beşiktaş yönetiminden zam talep etti
Türk astrofotoğrafçı, ender bir an olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Güneş'ini görüntülemeyi başardı
Türk astrofotoğrafçı, ender bir an olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Güneş'ini görüntülemeyi başardı
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı
Coca Cola, ekonomik kriz nedeniyle Lübnan pazarından çekiliyor
Coca Cola, ekonomik kriz nedeniyle Lübnan pazarından çekiliyor
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
Denizli'de traktör römorkunun altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti
Denizli'de traktör römorkunun altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti
Güneşlenirken poz veren Bensu Soral'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı
Güneşlenirken poz veren Bensu Soral'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı
3 günlük yasakta nereler açık, yasağa uymamanın cezası ne? İşte merak edilen tüm detaylar
3 günlük yasakta nereler açık, yasağa uymamanın cezası ne? İşte merak edilen tüm detaylar
Salgın nedeniyle çekimleri durdurulan Sefirin Kızı, 19. bölümle sezon finali yapacak
Salgın nedeniyle çekimleri durdurulan Sefirin Kızı, 19. bölümle sezon finali yapacak
Kayınbirader, ablasıyla boşanma aşamasındaki eniştesini bıçakladı
Kayınbirader, ablasıyla boşanma aşamasındaki eniştesini bıçakladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Donald Trump Süleyman Soylu Berat Albayrak Ekrem İmamoğlu
Magazin Emrah Sibel Can Ozan Güven Özkan Uğur
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Ankara 1 Mayıs Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: Ankara Anadolu Meydanı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bomboş kaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 14:25:43. #1.14#
title