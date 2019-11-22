Ankara-anadolu ateşi, öğretmenler için sahneye çıktı

22.11.2019 13:00 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:10

Anadolu Ateşi, öğretmenler için sahneye çıktı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 24 Kasım Öğretmenler Günü için düzenlediği etkinlikler kapsamında Anadolu Ateşi, Ankara'da öğretmenlere özel gösteri yaptı.

Ankara'da MEB Şura Salonu'nda düzenlenen programa, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı ile çok sayıda öğretmen aileleri ile birlikte katıldı. Anadolu Ateşi dans topluluğunun, halk oyunları, bale ve modern danstan esintiler taşıyan gösterisi sırasında sahnedeki dev ekrana Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları da yansıtıldı. Öğretmenler, coşkulu danslara alkışla tempo tutarken, gösterinin finali Ankara'ya özgü halk oyunu 'misket' ile yapıldı. Gösterinin sonunda Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan'a plaket ve çiçek takdim etti.

Genel Müdür Boyacı, "Öğretmenlerimiz için düzenlediğimiz etkinliklerden sadece bir tanesi bu gösteri. Öğretmenlerimiz öğretmenler günü için bu tür etkinliklere katılırken öbür taraftan kendi hazırladıkları halk oyunları, korolar, solo gösterileri, tasavvuf, batı müziği, klasik müzik ile ilgili muhteşem şeyler yarattılar. Türkiye bu hafta öğretmenleri dinledi, bundan sonra dinlemeye de devam edecek" dedi.

'ÇOK GÜZEL PROGRAM'

İzmir'den gelen 21 yıllık Resim Öğretmeni Zeynep Şahingür, "24 Kasım Öğretmenler Günü Haftası için ve MEB'in düzenlediği etkinlikleri izlemek için geldim. Bu etkinliklerle beraber farkındalıkların yükseldiği bir süreç" diye konuştu. 20 yıllık Teknoloji Tasarım Öğretmeni Vesile Erbaş ise, "Geçen yıl da katılmıştım, ısrarla yeniden geldim, çok güzel programlar" ifadelerini kullandı. Gösteriye çocuğuyla birlikte gelen 14 yıllık Türkçe Öğretmeni Selin Sağır, düzenlenen etkinlikten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: DHA