Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kandazoğlu'ndan Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'a ziyaret
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Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kandazoğlu'ndan Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'a ziyaret

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kandazoğlu'ndan Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'a ziyaret
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu ve beraberindeki heyet, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'a makamında ziyarette bulundu.

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu ve beraberindeki heyet, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'a makamında ziyarette bulundu.

Ziyarette konuşan Kandazoğlu, Demirbaş'a, kendilerine ve amatör spor kulüplerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Çubuk'un amatör spor kulüpleri bakımından çok önemli bir yerinin olduğunu belirten Kandazoğlu, son yıllarda ilçede spor kulüplerinin ve faaliyetlerinin arttığına dikkati çekti.

Kandazoğlu, Çubuk ilçesinin özellikle son turnuvalarla Ankara'da adından söz ettirdiğine değinerek, amaçlarının Ankara'da tüm branşlarda amatör sporu yaygınlaştırmak olduğunu aktardı.

Demirbaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çubuk'ta üniversiteliler dahil 35 bine yakın öğrencinin bulunduğunu ve onların aktif bir şekilde spor yapmalarını istediklerini kaydeden Demirbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlçemizde çok yetenekli gençler var. Onların çeşitli branşlarda spor yapmaları için elimizdeki tüm imkanları kullanıyoruz. Belediye olarak Engelsiz Spor Kulübünü kurduk. Burada birçok gencimiz spor yapma fırsatı buluyor. Her branştan başarılı gençler yetişiyor. Oradaki heyecanları, kendilerini spora vermiş olmaları bizi mutlu ediyor. Aileler de en az çocukları kadar istekli ve hevesli. Bunu daha çok yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. İnşallah sizlerin de destekleriyle bu konudaki çalışmalarımıza yoğunlaşacağız."

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kandazoğlu'ndan Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'a ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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