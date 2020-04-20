ANKARA Altındağ'da kadınlar günde 2 bin maske dikiyor
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Altındağ Belediyesi, Altındağ, Balcı, Güncel

ANKARA Altındağ'da kadınlar günde 2 bin maske dikiyor

Altındağ'da kadınlar günde 2 bin maske dikiyorALTINDAĞ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde kadınlar, maske üretmeye başladı.

20.04.2020 12:21 | Son Güncelleme: 20.04.2020 12:28
ANKARA Altındağ'da kadınlar günde 2 bin maske dikiyor

Altındağ'da kadınlar günde 2 bin maske dikiyor

ALTINDAĞ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde kadınlar, maske üretmeye başladı. Gönüllü olarak çalışan Altındağlı kadınlar, günde 2 bin maske üretiyor.

Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyeleri, koronavirüs ile mücadele kapsamında harekete geçti. Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatıyla oluşturulan bir grup gönüllü kadın, kurulan atölyede koruyucu maske dikmeye başladı. Çalışmalarını her geçen gün artıran kadınlar, günde 2 bin koruyucu maske dikerek, koronavirüs ile mücadeleye önemli destek veriyor.

'ÜRETİM KAPASİTESİNİ ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

Altındağlı kadınlar tarafından üretilen bu maskelerin koronavirüsle mücadeleye çok değerli bir katkı sağladığını söyleyen Başkan Balcı, "Koruyucu maske kullanımı ve maskeye duyulan talep giderek artınca, kendi maskemizi kendimiz üretemeye karar verdik. Bu nedenle maske dikim atölyesini kurduk. Altındağlı kadınlarımızın gönüllü olarak çalıştığı bu atölyenin verdiği destek çok anlamlıdır. Şu anda günde 2 bin maske üretebilme kapasitemiz var. Ama bu sayının giderek artacağına inanıyorum. Hedefimiz üretim kapasitesini daha da arttırmak" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR ANKARA, (DHA)-

ANKARA Altındağ'da kadınlar günde 2 bin maske dikiyor

Kaynak: DHA

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