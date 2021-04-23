ANKARA AK PARTİ'NİN SOSYAL MEDYA HESAPLARINA '23 NİSAN' LOGOSU
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ANKARA AK PARTİ'NİN SOSYAL MEDYA HESAPLARINA '23 NİSAN' LOGOSU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla logosunu değiştirdi.

AK Parti, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla logosunu değiştirdi.

AK Parti'nin resmi sosyal medya hesaplarında yayınlanan videoda, Simay isimli çocuğun 23 Nisan için tasarladığı AK Parti logosunun hikayesi anlatıldı. Simay'ın, tasarladığı logoyu AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan'a yollaması üzerine tasarım çalışması başlatıldı. Yapılan tasarımla, AK Parti'nin resmi hesaplarına, 23 Nisan'a özel olarak Simay'ın hazırladığı logo konuldu.

ANKARA AK PARTİ'NİN SOSYAL MEDYA HESAPLARINA '23 NİSAN' LOGOSU
ANKARA AK PARTİ'NİN SOSYAL MEDYA HESAPLARINA '23 NİSAN' LOGOSU
ANKARA AK PARTİ'NİN SOSYAL MEDYA HESAPLARINA '23 NİSAN' LOGOSU
ANKARA AK PARTİ'NİN SOSYAL MEDYA HESAPLARINA '23 NİSAN' LOGOSU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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