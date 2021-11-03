ANKARA AK Parti'li Turan: Bu milletin geleceği Cumhur İttifakı'ndan başka yok

AK Parti'li Turan: Bu milletin geleceği Cumhur İttifakı'ndan başka yok

Besti KARALAR-Muhammet BAYRAM/ANKARA, ( Dha )- AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Yaz döneminde ilçe ilçe, köy köy gezdik. Orada tekrar gördük ki, bu milletin geleceği Cumhur İttifakı'ndan başka yok" dedi.

Turan, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Meclis'te partisinin grup toplantısındaki açıklamalarına yanıt verdi. Turan, "Genel Başkan olduğu günden bugüne kadar asla vazgeçmediği 'iktidar gidiyor biz geliyoruz' söylemi olduğunu bir kez daha gördük. Ortada bir hakikat var, gerçek var. Yaz döneminde ilçe ilçe, köy köy gezdik. Orada tekrar gördük ki, bu milletin geleceği Cumhur İttifakı'ndan başka yok. Kılıçdaroğlu, ilk kez bunu söylemiyor. Genel Başkan olduğu hafta CHP Sözcüsü 'Recep Bey'e artık rahat uyku yok.' O gün gideceğini söylemiş, yıl 2010. Hemen ardından yıl 2011 genel seçim; 'yüzde 40 alamazsak istifa ederiz.' Yıl olmuş 2018, Kılıçdaroğlu demiş ki 'seçimi yüzde 60 ile almazsak bırakacağız.' Her seçimde 'iktidar gidiyor biz geliyoruz' demiş. 11 kez seçim kaybetmiş. Biz de 'yazık' deriz" dedi.

'BU MİLLET TEZKEREYE 'HAYIR' DİYENE 'EVET' DER Mİ?'

Turan, Irak-Suriye tezkeresinde, CHP'nin, 'hayır' oyu kullandığını anımsatarak, "Bu millet tezkereye 'hayır' diyene, 'YPG komşumuz olsun' diyene, mavi vatana ithamda bulunana 'evet' der mi? Tezkere demişken, bugün Sayın Kılıçdaroğlu'ndan eleştirilere cevap vermesini beklerdik. Tezkere bu milletin güvenliği için çok özel bir adımdı. Başka partinin oyuna ihtiyaç yoktu. İnsanlar doğumda, ölümde olduğu gibi ülkenin savaşında, barışında, tezkeresinde, uluslararası anlaşmalarda görmek ister. Tam bağımsızlık mücadelesinde, tam bağımsızlık kavgasında yanımızda olsun isterdik" diye konuştu.

'ASKERİMİZ GERİ ÇEKİLME DURUMUNDA KALACAKTI'

Turan, konu milli güvenlik, Mehmetçik olduğunda çok daha hassas bir dil kullanılmasını istediklerini vurgulayarak şöyle dedi:

"Tezkereden bir gün önce HDP'nin vekili çağrıda bulunuyor. 'CHP evet diyecekse hiçbir Kürt oy vermeyecek' diyor. Bütün tezkerelere 'evet' diyen CHP, birden karar değiştiriyor. Beklediği karşılığı alıyor. HDP Sözcüsü çok kıymetli bulduklarını ifade ediyor. HDP'den bir gün sonra PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu 'memnuniyet duyduk' diye açıklama yapıyor. Bu siyasi bir utanç vesikasıdır. Makamlar gelir geçer ama ülkenin birlik beraberliği bizim hatıralarımızda var olacak. O gün tezkere geçmemiş olsaydı, CHP ve HDP'nin talep ettiği gibi sonuçlansaydı, sınırın derinliklerinde olan askerimiz geri çekilmek durumunda kalacaktı. Başından beri tüm dünyaya direndiğimiz alanda devlet kurma adımı atılacaktı. Buna nasıl olur da Mustafa Kemal'in partisi 'evet' diyebilir."

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Turan, PKK kurucularından Duran Kalkan'ın, Avrupa tarafından desteklendikleri yönündeki açıklamasıyla ilgili, "Birçok Batı ülkesinden terörle ilişkisinde ittifaka yakışmayan bir hal olduğu gerçek. Teröristlere silah dağıtıldığı hakikat. Hepsinin farkındayız" dedi.

'LİSELİ ERGENLER GİBİ'

Turan, Osman Kavala için 10 büyükelçinin çağrısı üzerine gelen soruya ise "10 büyükelçinin trol anlayışı ile bir araya gelip aynı metne imza atması haddi aşmaktan başka komediydi. Türkiye eski Türkiye değil. Siz 10 tane ülke bir araya gelip liseli ergenler gibi adım atma iddiasında bulunursanız cevabını alırsınız. İkinci bir 'one minut' anlayışıyla 'Persona Non Grata' ile tavır değişikliği oldu. Ortada bir hakikat var, Türkiye kararlı duruşunun kararlılığını aldı" diye konuştu.

29 Ekim'de bazı yayın organlarının Anıtkabir'e alınmamasına ilişkin soruya Turan, "Basın özgürlüğünü sonuna kadar savunmak benim de AK Parti'nin de görevidir. Kimsenin Anıtkabir'e girememiş olması kabul edilemez" dedi.

'CUMHURİYETİN OLDUĞU YERDE ATATÜRK OLMAZ MI?'

Turan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 29 Ekim'de Atatürk'ü anmadığı haberler iyle ilgili, "Bazı kurumların siyasi kürsülerin konusu olmaması lazım. Biz polemik yapalım ama bu kurumların kavgasını kürsüde yapmayalım. Sayın Diyanet İşleri Başkanı'nın hem yazılı hem sözlü açıklamaları var. Atatürk ismini geçiriyor. Cumhuriyetin olduğu yerde Atatürk olmaz mı ?" dedi.