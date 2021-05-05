ANKARA) AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "Gereksiz kavgalarla gündem olup ileri yıllarda oluşturacakları iddialarına zemin hazırlamasını doğru...
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ANKARA) AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "Gereksiz kavgalarla gündem olup ileri yıllarda oluşturacakları iddialarına zemin hazırlamasını doğru...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

ANKARA) AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "Gereksiz kavgalarla gündem olup ileri yıllarda oluşturacakları iddialarına zemin hazırlamasını doğru bulmayız" AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan basın toplantısı düzenledi.

ANKARA) AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "Gereksiz kavgalarla gündem olup ileri yıllarda oluşturacakları iddialarına zemin hazırlamasını doğru bulmayız"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan basın toplantısı düzenledi.

ANKARA) AK Parti Grup Başkanvekili Turan: 'Gereksiz kavgalarla gündem olup ileri yıllarda oluşturacakları iddialarına zemin hazırlamasını doğru...
ANKARA) AK Parti Grup Başkanvekili Turan: 'Gereksiz kavgalarla gündem olup ileri yıllarda oluşturacakları iddialarına zemin hazırlamasını doğru...
ANKARA) AK Parti Grup Başkanvekili Turan: 'Gereksiz kavgalarla gündem olup ileri yıllarda oluşturacakları iddialarına zemin hazırlamasını doğru...
ANKARA) AK Parti Grup Başkanvekili Turan: 'Gereksiz kavgalarla gündem olup ileri yıllarda oluşturacakları iddialarına zemin hazırlamasını doğru...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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