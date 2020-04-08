(ANKARA)AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan MHP grubu ile hazırladıkları sağlıkta şiddetin...
(ANKARA)AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan MHP grubu ile hazırladıkları sağlıkta şiddetin engellenmesine yönelik kanun teklifini, Meclis Başkanlığı'na sunduklarını duyurdu.
08.04.2020 17:34 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:40
(ANKARA)AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan MHP grubu ile hazırladıkları sağlıkta şiddetin engellenmesine yönelik kanun teklifini, Meclis Başkanlığı'na sunduklarını duyurdu
Kaynak: İHA