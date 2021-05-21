ANKARA AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI BAŞKANLARINDAN ANKARA'DA 'İSRAİL' PROTESTOSU
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ANKARA AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI BAŞKANLARINDAN ANKARA'DA 'İSRAİL' PROTESTOSU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti'nin 81 ilden gelen gençlik kolları başkanları, Ankara'da İsrail Büyükelçiliği konutu önünde basın açıklaması yaparak, İsrail'in Filistin halkına saldırılarını protesto etti.

AK Parti'nin 81 ilden gelen gençlik kolları başkanları, Ankara'da İsrail Büyükelçiliği konutu önünde basın açıklaması yaparak, İsrail'in Filistin halkına saldırılarını protesto etti.

Büyükelçilik konutu önünde toplanan AK Parti İl Gençlik Kolları başkanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözü olan 'Kudüs kırmızı çizgimizdir' yazılı pankart açtı. Bazı partililer de 'Dilsiz şeytan olmayacağız', 'Özgür Filistin, bebek katili Netanyahu' ve 'Terörist İsrail' yazılı dövizler taşıdı. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 81 il gençlik kolları başkanlarıyla birlikte, Filistin topraklarındaki zulme 'dur' demek için toplandıklarını söyledi. Terör devleti İsrail'in, her yıl ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırılarına bu sene de devam ettiğini belirten İnan, şunları söyledi:

"Terör devleti İsrail, 1918'den beri Filistin topraklarında sistematik olarak bir soykırım stratejisi uygulamakta, vahşet ve barbarlıkta sınır tanımamaktadır. İsrail, bütün dünyanın gözü önünde çocukları, kadınları, yaşlıları öldürmekte, açık şekilde savaş suçu işlemekte ve soykırım yapmaktadır. Adını koyalım, İsrail; çocuk, kadın, ihtiyar demeden masum ve savunmasız sivilleri öldüren bir terör devlettir. Son iki hafta içerisinde 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 232 Filistinli katledilmiştir. Terör devleti İsrail, yeryüzünde Filistinli çocuklara cehennemi yaşatmaktadır. Bütün dünya, anne karnında, kundakta ve beşikte katledilen bebekleri; oyun oynarken öldürülen çocukları izlemektedir. Siyonist İsrail sadece Filistinliler, Araplar ya da Orta Doğu için değil, tüm dünya ve insanlık için büyük bir tehlikedir."

'ÜLKE İÇİNDEKİ MUHALİFLERİN AHVALİ DE ACINASIDIR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişte olduğu gibi bugün de Filistin ve Kudüs davasına en çok sahip çıkan lider olduğunu söyleyen İnan, "Ancak bu haklı haykırış bazı çevreler tarafından manipüle edilmeye çalışılmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın İsrail'e yönelik tepkisini antisemitizm olarak lanse etmek, en hafif tabiriyle vicdansızlıktır. Ne yazık ki, Cumhurbaşkanımızın zulme yönelik tepkisinden İsrailliler kadar rahatsız olan ülke içindeki sözüm ona muhaliflerin ahvali de acınasıdır. Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde dünya liderlerinin gözünün içine baka baka 'Dünya beşten büyüktür' diyen, İsrail'in Filistin işgalini adım adım tüm dünyaya haykıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı çocuk ve bebek katili Siyonist Netanyahu ile karşılaştırmak basiretsizlik, ferasetsizlik, izansızlık, aymazlık, hadsizlik ve ezikliktir. Filistin davasına olan bağlılığı ile tarihe geçecek bir lidere çirkince saldırmak ne siyasi ahlaka ne de insanlığa sığar" ifadelerini kullandı.

İnan ve beraberindekiler, açıklamanın ardından İsrail büyükelçilik konutu önüne, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden çocukların isimlerinin olduğu pankart ile biberon, çocuk kıyafetleri, boyama kalemi, oyuncak, balon, çocuk ayakkabısı ve emzik bıraktılar.

ANKARA AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI BAŞKANLARINDAN ANKARA'DA 'İSRAİL' PROTESTOSU
ANKARA AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI BAŞKANLARINDAN ANKARA'DA 'İSRAİL' PROTESTOSU
ANKARA AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI BAŞKANLARINDAN ANKARA'DA 'İSRAİL' PROTESTOSU
ANKARA AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI BAŞKANLARINDAN ANKARA'DA 'İSRAİL' PROTESTOSU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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