Ankara ak parti'de istişare toplantısı
Haberler » Güncel » Ankara ak parti'de istişare toplantısı - Haber

Ankara ak parti'de istişare toplantısı

AK Parti'de istişare toplantısıAK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlığında, milletvekillerinin katılımıyla parti genel merkezinde istişare toplantısı düzenlendi.

13.11.2019 13:24 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:27
Ankara ak parti'de istişare toplantısı

'de istişare toplantısı

AK Parti Genel Başkanvekili başkanlığında, milletvekillerinin katılımıyla parti genel merkezinde istişare toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı 'ın, çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere 'ne gitmesinin ardından AK Partili milletvekilleri istişare toplantısında bir araya geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleşen toplantı öncesi, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı açıklamada bulundu. Bostancı, "Toplantının gündemi, malum AK Parti bir kongre sürecinde. Şu anda teşkilatlarda çalışmalar sürüyor. O çerçevede milletvekillerinin teşkilata yönelik çalışmalarda yapıp edecekleri çalışmalar esasında bir gündem var. Meclis çalışmaları gündemde yok. Sadece kongre sürecine ilişkin milletvekillerini bilgilendirme" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)-

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Ankara ak parti'de istişare toplantısı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et