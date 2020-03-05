Ankara-Ağrı arası uçak sefer sayısı artıyor

05.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:26

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı-Ankara arası uçak sefer sayısının günlük olarak 2'ye çıkarıldığını duyurdu.

Çelebi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ı ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, Ankara-Ağrı uçak seferlerinin 1 Nisan'dan itibaren 2'ye yükseleceğini belirtti.

Kentte birçok yol ve kavşak projesinin de 2020 yılı yatırım programına alındığını ifade eden Çelebi, şunları kaydetti:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Turhan ile 2020 yılı ile devam eden yatırımlarımla ilgili değerlendirmede bulunduk. İlimizin ihtiyacı olan birçok talebimizi ilettik. Bunun sonucunda, günde 1 kez yapılan Ankara-Ağrı uçak seferleri 1 Nisan 2020 itibariyle 2'ye çıkarılacak. Öte yandan Ağrı Şehirlerarası Terminali ve Ağrı Devlet Hastanesi trafiğinin yanı sıra transit trafiğin de kesintisiz ve konforlu bir şekilde ivedilikle sağlanabilmesi için şehir merkezinde bulunan ana yol üzerindeki 'Ağrı Terminal ve Hastane Önü Köprü ve Kavşak Projesi' de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılı yatırım programına alındı."

Çelebi, kentte 500 kişilik bir çağrı merkezi kurulması yönünde de çalışma yapıldığını aktardı.

Kaynak: AA