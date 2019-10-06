Ankara ağabeyinin 3'üncü kattan attığı 2,5 aylık çınar bebek öldü
Ağabeyinin 3'üncü kattan attığı 2,5 aylık Çınar bebek öldü (2)ÇINAR BEBEK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIÇınar A.'nın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Ortaköy İzzet Efendi Camisi'ne getirildi.
Ağabeyinin 3'üncü kattan attığı 2,5 aylık Çınar bebek öldü (2)
ÇINAR BEBEK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Çınar A.'nın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Ortaköy İzzet Efendi Camisi'ne getirildi. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına, Çınar bebeğin ailesi ve yakınları katıldı. Çınar A.'nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Ortaköy Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.