Ankara afad ve jandarma personelini taşıyan askeri uçak van'a indi
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Ankara afad ve jandarma personelini taşıyan askeri uçak van'a indi

AFAD ve Jandarma personelini taşıyan askeri uçak Van'a indiMİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), "AFAD ve Jandarma personelini Ankara'dan alarak havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Van'a indi" açıklamasını yaptı.

05.02.2020 20:04 | Son Güncelleme: 05.02.2020 20:05
Ankara afad ve jandarma personelini taşıyan askeri uçak van'a indi

ve personelini taşıyan askeri uçak 'a indi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), "AFAD ve Jandarma personelini 'dan alarak havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Van'a indi" açıklamasını yaptı.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan paylaşımda, "AFAD ve Jandarma personelini Ankara'dan alarak havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Van'a indi" denildi. Öte yandan uçağın içerisinden çekilen görüntüler de Bakanlık tarafından paylaşıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Ankara afad ve jandarma personelini taşıyan askeri uçak van'a indi
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