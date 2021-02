Ankara Adliyesinde, "İletişim Becerileri ve Mesleki İletişim" konulu söyleşi düzenlendi

Ankara Adliyesinde, İletişim Uzmanı Fatih Akbaba'nın katılımıyla "İletişim Becerileri ve Mesleki İletişim" konulu söyleşi düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen etkinliğe, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça ve Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Çiftci'nin yanı sıra, adliyede görevli hakim ve Cumhuriyet savcıları ile adliye çalışanları katıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında iki oturum şeklinde gerçekleştirilen etkinlikte, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından gönderilen mesaj okundu.

Söyleşi öncesi konuşma yapan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Akça, adalet hizmetinde görevli tüm personelin büyük bir aile olduğuna dikkati çekerek, "Her insan, her can değerlidir düsturuyla hareket edelim. Dosyaların tarafları bizim için çok değerlidir. Ankara Adliyesi olarak onlara yardımcı olmak için her türlü çabayı göstermeliyiz." dedi.

"Her birey saygıyı hak eder"

Daha sonra salondakilere hitap eden İletişim Uzmanı Akbaba, insan ilişkileri ve iletişim sürecine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Gerek aile yaşamı, gerekse iş hayatında farklı zorlukların yaşanabileceğini anlatan Akbaba, "Burada mesleğine aşık insanları görüyorum. Benim gözümde Ankara Adliyesi çalışanları, adalet aşkıyla çalışmanın ve üretmenin huzurunu yaşayan yargı mensuplarıdır. Sizleri saygıyla kutluyorum." diye konuştu.

Çalışma ortamında bireysel farklılıkların olabileceğini söyleyen Fatih Akbaba, her bireyin saygıyı hak ettiğini vurguladı.

Akbaba, "Bir kurumu tüketen ve mutsuz kılan dedikodudur. Birbirimizin dedikodusunu yapmayalım. Akıllı, ahlaklı, vicdanlı, inançlı insan bunu yapmaz. Kullandığımız dil, işimizin, çocuklarımızın, evimizin bereketidir." dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Akça, etkinliğin ardından Akbaba'ya plaket takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl