Ankara Adliyesinde, "İletişim Becerileri ve Mesleki İletişim" konulu söyleşi düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Ankara Adliyesinde, "İletişim Becerileri ve Mesleki İletişim" konulu söyleşi düzenlendi

26.02.2021 13:49 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:53
Ankara Adliyesinde,

Ankara Adliyesinde, İletişim Uzmanı Fatih Akbaba'nın katılımıyla "İletişim Becerileri ve Mesleki İletişim" konulu söyleşi düzenlendi.

Ankara Adliyesinde, İletişim Uzmanı Fatih Akbaba'nın katılımıyla "İletişim Becerileri ve Mesleki İletişim" konulu söyleşi düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen etkinliğe, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça ve Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Çiftci'nin yanı sıra, adliyede görevli hakim ve Cumhuriyet savcıları ile adliye çalışanları katıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında iki oturum şeklinde gerçekleştirilen etkinlikte, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından gönderilen mesaj okundu.

Söyleşi öncesi konuşma yapan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Akça, adalet hizmetinde görevli tüm personelin büyük bir aile olduğuna dikkati çekerek, "Her insan, her can değerlidir düsturuyla hareket edelim. Dosyaların tarafları bizim için çok değerlidir. Ankara Adliyesi olarak onlara yardımcı olmak için her türlü çabayı göstermeliyiz." dedi.

"Her birey saygıyı hak eder"

Daha sonra salondakilere hitap eden İletişim Uzmanı Akbaba, insan ilişkileri ve iletişim sürecine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Gerek aile yaşamı, gerekse iş hayatında farklı zorlukların yaşanabileceğini anlatan Akbaba, "Burada mesleğine aşık insanları görüyorum. Benim gözümde Ankara Adliyesi çalışanları, adalet aşkıyla çalışmanın ve üretmenin huzurunu yaşayan yargı mensuplarıdır. Sizleri saygıyla kutluyorum." diye konuştu.

Çalışma ortamında bireysel farklılıkların olabileceğini söyleyen Fatih Akbaba, her bireyin saygıyı hak ettiğini vurguladı.

Akbaba, "Bir kurumu tüketen ve mutsuz kılan dedikodudur. Birbirimizin dedikodusunu yapmayalım. Akıllı, ahlaklı, vicdanlı, inançlı insan bunu yapmaz. Kullandığımız dil, işimizin, çocuklarımızın, evimizin bereketidir." dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Akça, etkinliğin ardından Akbaba'ya plaket takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Donald Trump Nikol Paşinyan Mehmet Kasapoğlu
Magazin Sibel Can Cansu Dere Cem Yılmaz İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Doğum Başbakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankara Adliyesinde, "İletişim Becerileri ve Mesleki İletişim" konulu söyleşi düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 13:57:09. #1.15#
title