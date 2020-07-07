Ankara Adliyesinde 'baro düzenlemesi' tepkisi
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Ankara Adliyesinde 'baro düzenlemesi' tepkisi

ANKARA Adliyesi'nde toplanan bir grup avukat, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen barolarla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifine tepki gösterdi.

Ankara Adliyesinde 'baro düzenlemesi' tepkisi
07.07.2020 14:04 | Son Güncelleme: 07.07.2020 14:08

ANKARA Adliyesi'nde toplanan bir grup avukat, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen barolarla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifine tepki gösterdi. 

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, yönetim kurulu üyeleri ve avukatlar, adliye koridorlarında yürüyerek, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine tepki gösterdi. Grup adına adliyenin giriş kapısında basın açıklaması yapan Baro Başkanı Sağkan, çoklu baro düzenlemesinin savunma hakkının kısıtlanması anlamı taşıdığını, bunun çıkmaması için haftalardır mücadele ettiklerini söyledi. Sağkan, "Milletin meclisine giderek bunun nelere neden olacağını anlatmak istedik; bizi ısrarla dinlemediler. Konuyu manipüle edip, 'davet ediyoruz gelmiyorlar' dediler. Oysa bizi kimse davet etmedi" dedi.80 baro ve toplumun tüm kesimlerinin bu yasaya karşı olduğunu öne süren Sağkan, avukatlık cübbesinin bir anlamı olduğunu, iliği ve düğmesinin olmamasının bağımsızlığının sembolü olduğuna dikkat çekti. Sağkan, "Cübbemize düğme dikmek istiyorlar; ancak biz bağımsız savunmanın temsilcileri bu düğmeleri cübbemize dikmeyeceğiz" diyerek cebinden çıkarttığı düğmeleri yere attı.


Kaynak: DHA

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