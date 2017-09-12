Ankara Adliyesi Önünde Bıçaklı ve Çekiçli Kavga: 3 Yaralı

Ankara Adliyesi önünde iki aile arasında yaşanan bıçaklı ve çekiçli kavgada 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan iki aile arasında saat 11.00 sıralarında Sıhhıye'deki Ankara Adliyesi önünde kavga çıktı. Adliye önünün savaş alanına döndüğü, bıçak ve çekiçlerin kullanıldığı kavgada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.



Olay yerine çok sayıda polis ekibi de intikal etti. Çevrede yoğun güvenlik önlemi alan polis, şahısları gözaltına aldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA